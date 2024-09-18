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الهند: الصادرات تتراجع والعجز التجاري يتسع في أغسطس - جريدة البورصة

9/18/2024 4:47:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اتسع العجز التجاري في الهند في أغسطس مع انخفاض الصادرات بسبب التباطؤ العالمي، في حين ارتفعت الواردات مع استمرار قوة الطلب المحلي قبل موسم الأعياد.

وبلغت الفجوة بين الصادرات والواردات حوالي 29.65 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع عجز بـ 23.5 مليار دولار في يوليو، بحسب بيانات وزارة التجارة الهندية بحسب سكاي نيوز.

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وارتفعت الواردات بنسبة 3.3% على أساس سنوي إلى 64.36 مليار دولار في أغسطس، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 9.3% إلى 34.71 مليار دولار خلال نفس الشهر.

وكانت الواردات قد بلغت 57.48 مليار دولار في يوليو، بينما كانت الصادرات 33.98 مليارا.

وقال وزير التجارة سونيل بارثوال للصحفيين في نيودلهي:“هناك تباطؤ كبير في الصين يؤثر على أسعار النفط”.

وأضاف أن“الصادرات تشكل تحدياً كبيراً في الوضع العالمي الحالي”.

تعد الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، ومن المتوقع أن تحقق نموا بأكثر من 7% في العام المنتهي في مارس 2025. وعادة ما يتسارع الطلب على المنتجات الاستهلاكية قبل موسم الأعياد الذي بدأ هذا الشهر ويستمر حتى نوفمبر.


المصدر:

MENAFN18092024000202011048ID1108686653

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