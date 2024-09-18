الهند: الصادرات تتراجع والعجز التجاري يتسع في أغسطس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اتسع العجز التجاري في الهند في أغسطس مع انخفاض الصادرات بسبب التباطؤ العالمي، في حين ارتفعت الواردات مع استمرار قوة الطلب المحلي قبل موسم الأعياد.
وبلغت الفجوة بين الصادرات والواردات حوالي 29.65 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع عجز بـ 23.5 مليار دولار في يوليو، بحسب بيانات وزارة التجارة الهندية بحسب سكاي نيوز.
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وارتفعت الواردات بنسبة 3.3% على أساس سنوي إلى 64.36 مليار دولار في أغسطس، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 9.3% إلى 34.71 مليار دولار خلال نفس الشهر.
وكانت الواردات قد بلغت 57.48 مليار دولار في يوليو، بينما كانت الصادرات 33.98 مليارا.
وقال وزير التجارة سونيل بارثوال للصحفيين في نيودلهي:“هناك تباطؤ كبير في الصين يؤثر على أسعار النفط”.
وأضاف أن“الصادرات تشكل تحدياً كبيراً في الوضع العالمي الحالي”.
تعد الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، ومن المتوقع أن تحقق نموا بأكثر من 7% في العام المنتهي في مارس 2025. وعادة ما يتسارع الطلب على المنتجات الاستهلاكية قبل موسم الأعياد الذي بدأ هذا الشهر ويستمر حتى نوفمبر.
المصدر:
MENAFN18092024000202011048ID1108686653
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