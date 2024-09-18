ارتفاع الأسهم اليابانية في الختام رغم قوة الين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، رغم ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي، وصدور بيانات أظهرت تباطؤ صادرات البلاد بوتيرة حادة خلال أغسطس.
وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.49% أو ما يعادل 177 نقطة إلى 36380 نقطة، وزاد مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً 0.38% إلى 2565 نقطة.
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وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الصادرات اليابانية بنسبة 5.6% على أساس سنوي في أغسطس مقابل زيادتها 10.3% في يوليو ومقارنة بالتوقعات عند 10%.
كما أشارت بيانات منفصلة إلى انخفاض طلبيات الآلات الأساسية -مؤشر على الإنفاق الرأسمالي- بنسبة 0.1% على أساس شهري في يوليو، مقابل توقعات زيادتها 0.5%.
وجاء ارتفاع الأسهم اليابانية خلال التعاملات إثر تراجع قيمة الين خلال تعاملات مساء الثلاثاء، بعدما تسببت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في تراجع احتمالات إجراء الاحتياطي الفيدرالي خفضاً كبيراً -50 نقطة أساس- في اجتماعه الذي ينتهي اليوم.
لكن قيمة الين ارتدت وعاودت الانتعاش مرة أخرى، حيث تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.60% إلى 141.56 ين في تمام الساعة 09:37 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
المصدر:
MENAFN18092024000202011048ID1108686652
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