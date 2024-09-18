ارتفاع الأسهم اليابانية في الختام رغم قوة الين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، رغم ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي، وصدور بيانات أظهرت تباطؤ صادرات البلاد بوتيرة حادة خلال أغسطس.

وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.49% أو ما يعادل 177 نقطة إلى 36380 نقطة، وزاد مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً 0.38% إلى 2565 نقطة.

موضوعاتأمريكا تسعى لشراء 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي مع انخفاض الأسعار جيمي ديمون: خفض الفائدة الأمريكية سواء 0.25% أو 0.5% لن يكون مذهلاً معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو مليوني برميل

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الصادرات اليابانية بنسبة 5.6% على أساس سنوي في أغسطس مقابل زيادتها 10.3% في يوليو ومقارنة بالتوقعات عند 10%.

كما أشارت بيانات منفصلة إلى انخفاض طلبيات الآلات الأساسية -مؤشر على الإنفاق الرأسمالي- بنسبة 0.1% على أساس شهري في يوليو، مقابل توقعات زيادتها 0.5%.

وجاء ارتفاع الأسهم اليابانية خلال التعاملات إثر تراجع قيمة الين خلال تعاملات مساء الثلاثاء، بعدما تسببت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في تراجع احتمالات إجراء الاحتياطي الفيدرالي خفضاً كبيراً -50 نقطة أساس- في اجتماعه الذي ينتهي اليوم.

لكن قيمة الين ارتدت وعاودت الانتعاش مرة أخرى، حيث تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.60% إلى 141.56 ين في تمام الساعة 09:37 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.





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