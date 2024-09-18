وزير الإسكان: تقديم كل الدعم لجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال شريف الشربيني، وزير الإسكان ، إن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، وأجهزة المدن الجديدة، مستعدة لتقديم كل الدعم لجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة.
جاء ذلك خلال لقائه، مساء أمس الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم من أجل دفع معدلات التنمية بالمدينة.
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وأوضح وزير الإسكان، أهمية تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، فهم شركاء فى تنمية تلك المدن.
وأكد حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، على توفير الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات، من خلال آليات متنوعة تناسب مختلف شرائح المستثمرين، وتعزيز بيئة الاستثمار، من أجل دفع معدلات التنمية فى القطاعات المتعددة بالمدن الجديدة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وعضوية رؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة أو من ينوب عنهم، ورؤساء أجهزة المدن أو نوابهم، والمختصين من الهيئة، من أجل التعاون لحل المشكلات وضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
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