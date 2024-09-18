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وزير الإسكان: تقديم كل الدعم لجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة

9/18/2024 4:47:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال شريف الشربيني، وزير الإسكان ، إن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، وأجهزة المدن الجديدة، مستعدة لتقديم كل الدعم لجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء أمس الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم من أجل دفع معدلات التنمية بالمدينة.

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وأوضح وزير الإسكان، أهمية تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، فهم شركاء فى تنمية تلك المدن.

وأكد حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، على توفير الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات، من خلال آليات متنوعة تناسب مختلف شرائح المستثمرين، وتعزيز بيئة الاستثمار، من أجل دفع معدلات التنمية فى القطاعات المتعددة بالمدن الجديدة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وعضوية رؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة أو من ينوب عنهم، ورؤساء أجهزة المدن أو نوابهم، والمختصين من الهيئة، من أجل التعاون لحل المشكلات وضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة.

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