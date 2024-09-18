استقرار معدل التضخم السنوي في بريطانيا عند 2.2% خلال أغسطس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقر معدل التضخم السنوي في بريطانيا دون تغيير خلال أغسطس، لكنه تحول للارتفاع على الصعيد الشهري بسبب تكاليف تذاكر الطيران.
وحسب بيانات صدرت اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطني، بلغ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين 2.2% في أغسطس ليظل دون تغيير عن قراءة يوليو تماشياً مع التوقعات.
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ويقارن ذلك بوصوله للمستوى المستهدف من قبل صناع السياسة النقدية عند 2% في الشهرين السابقين، في حين تسارع معدل التضخم الأساسي -يستثنى منه المنتجات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة- إلى 3.6% في أغسطس من 3.3% في يوليو.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، زاد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في أغسطس بعد تراجعه 0.2% في يوليو حسبما ورد في البيانات.
وزاد التضخم السنوي في أسعار الخدمات -والذي بات يراقبه بنك إنجلترا عن كثب في الآونة الأخيرة- إلى 5.6% من 5.2% في يوليو، بينما تراجعت أسعار السلع 0.9% بعد انخفاضها 0.6%.
وتأتي هذه البيانات قبل يوم من اجتماع بنك إنجلترا لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة الرئيسية وسط توقعات تثبيتها، ورغم أن توقعات إجراء خفض بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي ارتفعت إلى قرابة 40%، أي بمقدار الضعف خلال الأسبوع الجاري.
المصدر:
MENAFN18092024000202011048ID1108686649
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