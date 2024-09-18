استقرار معدل التضخم السنوي في بريطانيا عند 2.2% خلال أغسطس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقر معدل التضخم السنوي في بريطانيا دون تغيير خلال أغسطس، لكنه تحول للارتفاع على الصعيد الشهري بسبب تكاليف تذاكر الطيران.

وحسب بيانات صدرت اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطني، بلغ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين 2.2% في أغسطس ليظل دون تغيير عن قراءة يوليو تماشياً مع التوقعات.

موضوعاتأمريكا تسعى لشراء 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي مع انخفاض الأسعار جيمي ديمون: خفض الفائدة الأمريكية سواء 0.25% أو 0.5% لن يكون مذهلاً معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو مليوني برميل

ويقارن ذلك بوصوله للمستوى المستهدف من قبل صناع السياسة النقدية عند 2% في الشهرين السابقين، في حين تسارع معدل التضخم الأساسي -يستثنى منه المنتجات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة- إلى 3.6% في أغسطس من 3.3% في يوليو.

وعلى صعيد التغيرات الشهرية، زاد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في أغسطس بعد تراجعه 0.2% في يوليو حسبما ورد في البيانات.

وزاد التضخم السنوي في أسعار الخدمات -والذي بات يراقبه بنك إنجلترا عن كثب في الآونة الأخيرة- إلى 5.6% من 5.2% في يوليو، بينما تراجعت أسعار السلع 0.9% بعد انخفاضها 0.6%.

وتأتي هذه البيانات قبل يوم من اجتماع بنك إنجلترا لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة الرئيسية وسط توقعات تثبيتها، ورغم أن توقعات إجراء خفض بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي ارتفعت إلى قرابة 40%، أي بمقدار الضعف خلال الأسبوع الجاري.





المصدر: