الإسكندرية للأدوية تقترح توزيع 10 جنيه للسهم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اقترح مجلس إدارة شركة“الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 10 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
وقررت الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 19 أكتوبر 2024، لمناقشة اعتماد القوائم المالية السنوية وتوزيعات الأرباح.
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وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 71.3% خلال العام المالي الماضي، لتصل 216.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 126.4 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 1.78 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.48 مليار جنيه في العام المالي الأسبق.
واعتمدت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2024- 2025، بمستهدف ربح 377 مليون جنيه، مقارنة بربح متوقع 225 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
وتسعى الشركة لتحقيق إيرادات نشاط 2.73 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 2.1 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.
وتستهدف الموازنة الاستثمارية للشركة خلال العام المالي المقبل استثمار نحو 79 مليون جنيه تمول ذاتياً، لشراء آلات إنتاجية لزيادة الطاقة الإنتاجية وكذلك لإحلال وتجديد للألات للمحافظة على الطاقة الإنتاجية للشركة، وتطوير مخازن الكيماويات والتعبئة والتغليف.
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