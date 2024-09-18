ارتفاع سعر بيع الأرز بالجملة في اليابان لمستوى قياسي خلال أغسطس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) زاد سعر بيع الأرز بالجملة في اليابان بوتيرة حادة خلال شهر أغسطس، ليسجل مستوى قياسيا جديدا لمثل هذه الفترة من العام بسبب عجز المعروض.
وحسب بيانات صدرت أمس الثلاثاء عن وزارة الزراعة اليابانية، صعد متوسط سعر الجملة للأرز حصاد موسم 2023 بنسبة 17% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، ليسجل 16133 ينًا (114 دولارًا تقريباً) لكل 60 كيلوجرامًا، أي ما يعادل 1.9 دولار للكيلو.
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وأوضحت الوزارة أن هذه القفزة في السعر ترجع إلى عجز المعروض بسبب ضعف موسم الحصاد نتيجة موجات الحرارة التي ضربت المحاصيل الصيف الماضي، فضلاً عن ارتفاع الطلب من قبل الزوار الأجانب.
هذا بالإضافة إلى تخزين المستهلكين للأرز بكميات كبيرة في شهر أغسطس بسبب سلسلة من الأعاصير، وتحذير الحكومة من خطر وقوع زلزال قوي في منطقة حوض“نانكاي” قبالة ساحل المحيط الهادئ.
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