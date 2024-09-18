ارتفاع سعر بيع الأرز بالجملة في اليابان لمستوى قياسي خلال أغسطس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) زاد سعر بيع الأرز بالجملة في اليابان بوتيرة حادة خلال شهر أغسطس، ليسجل مستوى قياسيا جديدا لمثل هذه الفترة من العام بسبب عجز المعروض.

وحسب بيانات صدرت أمس الثلاثاء عن وزارة الزراعة اليابانية، صعد متوسط سعر الجملة للأرز حصاد موسم 2023 بنسبة 17% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، ليسجل 16133 ينًا (114 دولارًا تقريباً) لكل 60 كيلوجرامًا، أي ما يعادل 1.9 دولار للكيلو.

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وأوضحت الوزارة أن هذه القفزة في السعر ترجع إلى عجز المعروض بسبب ضعف موسم الحصاد نتيجة موجات الحرارة التي ضربت المحاصيل الصيف الماضي، فضلاً عن ارتفاع الطلب من قبل الزوار الأجانب.

هذا بالإضافة إلى تخزين المستهلكين للأرز بكميات كبيرة في شهر أغسطس بسبب سلسلة من الأعاصير، وتحذير الحكومة من خطر وقوع زلزال قوي في منطقة حوض“نانكاي” قبالة ساحل المحيط الهادئ.



