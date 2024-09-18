ليسيكو تقرر دمج 3 شركات تابعة عبر القيمة الدفترية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة ليسيكو مصر، دمج كل من شركة ليسيكو للصناعات الخزفية وشركة السيراميك الدولية وشركة السيراميك الأوروبي في ليسيكو مصر.

وأوضحت الشركة أن الدمج على أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقًا للقوائم المالية في ديسمبر 2022، وهو التاريخ المتخذ أساسًا للإندماج.

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واعتمدت الشركة تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الاستثمار للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة الدامجة والشركات المندمجة وتحديد صافي حقوق المساهمين على النحو التالي:

– 222.718 مليون جنيه صافي حقوق المساهمين في شركة ليسيكو مصر في ضوء التسويات التي قامت بها اللجنة بشأن استبعاد وتخفيض قيمة بعض الأصول ومن ضمنها الاستثمارات في لبنان -نظرًا للأوضاع السياسية غير المستقرة- والاستثمارات في إنجلترا.

– 34.47 ألف جنيه صافي حقوق مساهمي الأقلية في شركة ليسيكو للصناعات الخزفية

– 29.72 ألف جنيه صافي حقوق مساهمي الأقلية في شركة السيراميك الدولية

– 14.12 ألف جنيه صافي حقوق مساهمي الأقلية في شركة السيراميك الأوروبي.

وقررت الشركة توزيع مجموع صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقًا لتقرير لجنة التقييم المشكلة بقرار من وزارة الاستثمار والتعان الدولي، على مساهمي ليسيكو مصر بنسبة مساهمتهم حيث أن الشركة الدامجة هي المالكة لنسبة 100% من أسهم الشركات المندمجة.

كما قرر مجلس إدارة ليسيكو مصر تعديل غرض الشركة بإلغاء نشاط التأجير التمويلي، وإضافة نشاط التشغيل والتصنيع لحساب الغير، وتصنيع بلاط البورسلين، وتصنيع الفواصل وبالتات الخشب والمواد المستخدمة في التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات الشركة وجميع القوالب بأنواعها واختلاف خاماتها.

وفي السياق ذاته، قررت الشركة تحديد قيمة رأسمال الشركة المصدر بعد الاندماج بمبلغ 200 مليون جنيه وهو يمثل مجموع صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة، بعد تجنيب 22.79 مليون جنيه وترحيلها إلى الاحتياطيات في الشركة الدامجة.

وتقرر تعديل القيمة الاسمية للسهم بعد الاندماج لتصبح 2.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات.

وقفزت أرباح شركة ليسيكو مصر، بنسبة 144% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 647.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 265.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.93 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه خلال نفس المدة من العام الماضي.

وتضاعفت أرباح شركة ليسيكو مصر، 5.4 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 486.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 90.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 1.38 مليار جنيه، مقابل 1.21 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

وتضاعفت أرباح شركة“ليسيكو مصر” 37.2 مرة خلال 2023، لتصل إلى 472.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 12.7 مليون جنيه في العام الأسبق.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 4.82 مليار جنيه، مقابل مبيعات3.27 مليار جنيه في 2022.