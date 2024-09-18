ليسيكو تقرر دمج 3 شركات تابعة عبر القيمة الدفترية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت شركة ليسيكو مصر، دمج كل من شركة ليسيكو للصناعات الخزفية وشركة السيراميك الدولية وشركة السيراميك الأوروبي في ليسيكو مصر.
وأوضحت الشركة أن الدمج على أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقًا للقوائم المالية في ديسمبر 2022، وهو التاريخ المتخذ أساسًا للإندماج.
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واعتمدت الشركة تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الاستثمار للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة الدامجة والشركات المندمجة وتحديد صافي حقوق المساهمين على النحو التالي:
– 222.718 مليون جنيه صافي حقوق المساهمين في شركة ليسيكو مصر في ضوء التسويات التي قامت بها اللجنة بشأن استبعاد وتخفيض قيمة بعض الأصول ومن ضمنها الاستثمارات في لبنان -نظرًا للأوضاع السياسية غير المستقرة- والاستثمارات في إنجلترا.
– 34.47 ألف جنيه صافي حقوق مساهمي الأقلية في شركة ليسيكو للصناعات الخزفية
– 29.72 ألف جنيه صافي حقوق مساهمي الأقلية في شركة السيراميك الدولية
– 14.12 ألف جنيه صافي حقوق مساهمي الأقلية في شركة السيراميك الأوروبي.
وقررت الشركة توزيع مجموع صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقًا لتقرير لجنة التقييم المشكلة بقرار من وزارة الاستثمار والتعان الدولي، على مساهمي ليسيكو مصر بنسبة مساهمتهم حيث أن الشركة الدامجة هي المالكة لنسبة 100% من أسهم الشركات المندمجة.
كما قرر مجلس إدارة ليسيكو مصر تعديل غرض الشركة بإلغاء نشاط التأجير التمويلي، وإضافة نشاط التشغيل والتصنيع لحساب الغير، وتصنيع بلاط البورسلين، وتصنيع الفواصل وبالتات الخشب والمواد المستخدمة في التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات الشركة وجميع القوالب بأنواعها واختلاف خاماتها.
وفي السياق ذاته، قررت الشركة تحديد قيمة رأسمال الشركة المصدر بعد الاندماج بمبلغ 200 مليون جنيه وهو يمثل مجموع صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة، بعد تجنيب 22.79 مليون جنيه وترحيلها إلى الاحتياطيات في الشركة الدامجة.
وتقرر تعديل القيمة الاسمية للسهم بعد الاندماج لتصبح 2.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات.
وقفزت أرباح شركة ليسيكو مصر، بنسبة 144% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 647.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 265.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.93 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه خلال نفس المدة من العام الماضي.
وتضاعفت أرباح شركة ليسيكو مصر، 5.4 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 486.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 90.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 1.38 مليار جنيه، مقابل 1.21 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.
وتضاعفت أرباح شركة“ليسيكو مصر” 37.2 مرة خلال 2023، لتصل إلى 472.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 12.7 مليون جنيه في العام الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 4.82 مليار جنيه، مقابل مبيعات3.27 مليار جنيه في 2022.
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