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تابروير تشهر إفلاسها بعد فشلها في إنعاش مبيعاتها - جريدة البورصة

9/18/2024 4:47:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقدمت شركة“تابروير براندز” (Tupperware Brands) بطلب لإشهار إفلاسها بعد أعوام من تراجع المبيعات واحتدام المنافسة، مما أدى إلى فشل مساعيها في تحسين أوضاعها المالية.

أفادت الشركة المدرجة في البورصة أنها لجأت إلى الحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، حيث كشفت في وثائق المحكمة أن أصولها تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار، بينما تتراوح التزاماتها بين مليار و10 مليارات دولار. وأوضحت الشركة، في بيان منفصل، أنها تسعى للحصول على موافقة المحكمة لتيسير عملية بيع محتملة لأعمالها، مع استمرار عملياتها أثناء إتمام إجراءات الإفلاس.

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منذ عام 2020، حذرت الشركة المتخصصة في الأدوات المنزلية، التي هيمنت لعقود على عالم تصنيع عبوات تخزين المواد الغذائية، من مخاطر تتعلق بقدرتها على الاستمرار في العمل. واعتباراً من يونيو من هذا العام، أعلنت الشركة عن نيتها إغلاق مصنعها الوحيد في الولايات المتحدة، وتسريح نحو 150 موظفاً.

جاء طلب الإفلاس عقب مفاوضات استمرت لأشهر بين الشركة ومقرضيها حول كيفية إدارة قروض تزيد قيمتها عن 700 مليون دولار. ورغم حصول الشركة على بعض التسهيلات من الدائنين لتمديد فترة سداد الديون، إلا أن تدهور أعمالها استمر بشكل ملحوظ.

قدم مؤسس شركة“تابروير براندز”، إيرل تابر، منتجات شركته البلاستيكية للجمهور لأول مرة في عام 1946، وحصل لاحقاً على براءة اختراع لتصميم سدادة مرنة ومحكمة الإغلاق. وسرعان ما انتشرت منتجات الشركة في المنازل الأميركية بفضل حفلات البيع المنزلية التي تعرض فيها منتجات للضيوف من بائعين مستقلين، وكانت عادة ما تستضيفها العائلات في الضواحي.


المصدر:

MENAFN18092024000202011048ID1108686643

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