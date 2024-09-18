Wednesday, 18 September 2024 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تباين الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات التضخم بمنطقة اليورو - جريدة البورصة

9/18/2024 4:47:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباينت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب القراءة النهائية للتضخم بمنطقة اليورو عن شهر أغسطس، وبعدما أظهرت بيانات رسمية استقرار معدل التضخم السنوي في بريطانيا دون تغيير.

وانخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 516 نقطة، مع تباين أداء غالبية القطاعات.

موضوعات متعلقة أمريكا تسعى لشراء 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي مع انخفاض الأسعار جيمي ديمون: خفض الفائدة الأمريكية سواء 0.25% أو 0.5% لن يكون مذهلاً معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو مليوني برميل

وفي حين تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني 0.17% إلى 8295 نقطة، ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة طفيفة 0.10% إلى 18745 نقطة، واستقر“كاك” الفرنسي عند 7494 نقطة.

وحسب بيانات رسمية صدرت اليوم، استقر التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 2.2% في أغسطس تماشياً مع التوقعات، لكن نظيره الأساسي الذي يستبعد منه السلع المتقلبة من غذاء وطاقة تسارع إلى 3.6% من 3.3% في يوليو.

ورغم استقرار التضخم العام على الصعيد السنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في أغسطس بعد تراجعه 0.2% في يوليو.

وتتجه أنظار المستثمرين اليوم أيضاً صوب القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو عن شهر أغسطس، والمتوقع استقراره دون تعديل عند 2.2%.

ويجتمع بنك إنجلترا غداً الخميس لاتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي وسط توقعات تثبيته عند 5%، رغم تصاعد احتمالات خفضه 25 نقطة أساس أو 0.25% في الآونة الأخيرة.


المصدر:

MENAFN18092024000202011048ID1108686642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث