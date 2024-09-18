تباين الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات التضخم بمنطقة اليورو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب القراءة النهائية للتضخم بمنطقة اليورو عن شهر أغسطس، وبعدما أظهرت بيانات رسمية استقرار معدل التضخم السنوي في بريطانيا دون تغيير.
وانخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 516 نقطة، مع تباين أداء غالبية القطاعات.
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وفي حين تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني 0.17% إلى 8295 نقطة، ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة طفيفة 0.10% إلى 18745 نقطة، واستقر“كاك” الفرنسي عند 7494 نقطة.
وحسب بيانات رسمية صدرت اليوم، استقر التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 2.2% في أغسطس تماشياً مع التوقعات، لكن نظيره الأساسي الذي يستبعد منه السلع المتقلبة من غذاء وطاقة تسارع إلى 3.6% من 3.3% في يوليو.
ورغم استقرار التضخم العام على الصعيد السنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في أغسطس بعد تراجعه 0.2% في يوليو.
وتتجه أنظار المستثمرين اليوم أيضاً صوب القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو عن شهر أغسطس، والمتوقع استقراره دون تعديل عند 2.2%.
ويجتمع بنك إنجلترا غداً الخميس لاتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي وسط توقعات تثبيته عند 5%، رغم تصاعد احتمالات خفضه 25 نقطة أساس أو 0.25% في الآونة الأخيرة.
المصدر:
MENAFN18092024000202011048ID1108686642
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