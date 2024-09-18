تباين الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات التضخم بمنطقة اليورو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب القراءة النهائية للتضخم بمنطقة اليورو عن شهر أغسطس، وبعدما أظهرت بيانات رسمية استقرار معدل التضخم السنوي في بريطانيا دون تغيير.

وانخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 516 نقطة، مع تباين أداء غالبية القطاعات.

موضوعاتأمريكا تسعى لشراء 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي مع انخفاض الأسعار جيمي ديمون: خفض الفائدة الأمريكية سواء 0.25% أو 0.5% لن يكون مذهلاً معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو مليوني برميل

وفي حين تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني 0.17% إلى 8295 نقطة، ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة طفيفة 0.10% إلى 18745 نقطة، واستقر“كاك” الفرنسي عند 7494 نقطة.

وحسب بيانات رسمية صدرت اليوم، استقر التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 2.2% في أغسطس تماشياً مع التوقعات، لكن نظيره الأساسي الذي يستبعد منه السلع المتقلبة من غذاء وطاقة تسارع إلى 3.6% من 3.3% في يوليو.

ورغم استقرار التضخم العام على الصعيد السنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في أغسطس بعد تراجعه 0.2% في يوليو.

وتتجه أنظار المستثمرين اليوم أيضاً صوب القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو عن شهر أغسطس، والمتوقع استقراره دون تعديل عند 2.2%.

ويجتمع بنك إنجلترا غداً الخميس لاتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي وسط توقعات تثبيته عند 5%، رغم تصاعد احتمالات خفضه 25 نقطة أساس أو 0.25% في الآونة الأخيرة.





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