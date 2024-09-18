معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو مليوني برميل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.96 مليون برميل، وذلك بخلاف توقعات انخفاضها بشكل طفيف.
وأظهرت بيانات المعهد في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن مخزونات البلاد من البنزين ارتفعت بمقدار 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر، فيما ارتفع مخزون المقطرات بنفس المقدار تقريبًا.
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وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر، بنسبة 1.6% أو 1.13 دولار إلى 73.88 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.
كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.48 دولار إلى 71.57 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أغسطس.
المصدر:
MENAFN18092024000202011048ID1108686640
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