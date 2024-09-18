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معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو مليوني برميل - جريدة البورصة

9/18/2024 4:47:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.96 مليون برميل، وذلك بخلاف توقعات انخفاضها بشكل طفيف.

وأظهرت بيانات المعهد في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن مخزونات البلاد من البنزين ارتفعت بمقدار 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر، فيما ارتفع مخزون المقطرات بنفس المقدار تقريبًا.

موضوعات متعلقة أمريكا تسعى لشراء 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي مع انخفاض الأسعار جيمي ديمون: خفض الفائدة الأمريكية سواء 0.25% أو 0.5% لن يكون مذهلاً تباين الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات التضخم بمنطقة اليورو

وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر، بنسبة 1.6% أو 1.13 دولار إلى 73.88 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.48 دولار إلى 71.57 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أغسطس.


المصدر:

MENAFN18092024000202011048ID1108686640

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