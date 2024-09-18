- جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات المصرية في أول ساعة من اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 30136.2 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% مسجلا 2869.4 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2% ليسجل مستوى 6981.7 نقطة.

موضوعات1 أكتوبر.. نهاية حق توزيع 6.31 جنيه لسهم“سماد مصر” “ليسيكو” تقرر دمج 3 شركات تابعة عبر القيمة الدفترية “الإسكندرية للأدوية” تقترح توزيع 10 جنيه للسهم

كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 9974.6 نقطة، ومثله مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.08% ليصل لمستوى 36898.6 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 147.8 مليون جنيه، من خلال تداول 36.5 مليون سهم، بتنفيذ 6 الاف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 184 شركة مقيدة، ارتفع منها 27 سهما، تراجع 31 أسهم في حين لم تتغير أسعار 126 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.047 تريليون جنيه.

وتوجه المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 1.2 مليون جنيه لكل منهما فيما توجه المستثمرين العرب نحو الشراء بصافي قيمة 2.4 مليون جنيه.

كتب: عمرو طارق