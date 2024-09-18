- جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصة
المصرية في أول ساعة من تعاملات جلسة
اليوم الأربعاء.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 30136.2 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% مسجلا 2869.4 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2% ليسجل مستوى 6981.7 نقطة.
موضوعات متعلقة
1 أكتوبر.. نهاية حق توزيع 6.31 جنيه لسهم“سماد مصر” “ليسيكو” تقرر دمج 3 شركات تابعة عبر القيمة الدفترية “الإسكندرية للأدوية” تقترح توزيع 10 جنيه للسهم
كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 9974.6 نقطة، ومثله مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.08% ليصل لمستوى 36898.6 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 147.8 مليون جنيه، من خلال تداول 36.5 مليون سهم، بتنفيذ 6 الاف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 184 شركة مقيدة، ارتفع منها 27 سهما، تراجع 31 أسهم في حين لم تتغير أسعار 126 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.047 تريليون جنيه.
وتوجه المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 1.2 مليون جنيه لكل منهما فيما توجه المستثمرين العرب نحو الشراء بصافي قيمة 2.4 مليون جنيه.
كتب: عمرو طارق
MENAFN18092024000202011048ID1108686639
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.