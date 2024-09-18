جيمي ديمون: خفض الفائدة الأمريكية سواء 0.25% أو 0.5% لن يكون مذهلاً - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكر“جيمي ديمون” المدير التنفيذي لبنك“جيه بي مورجان تشيس” أنه سواء خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أو 50 نقطة أساس، فإن هذه الخطوة لن تكون مذهلة.
وحسبما نقلت“بلومبرج”، صرح“ديمون” خلال مؤتمر جودة الأسواق المالية السنوي لمركز“جورج تاون بساروس” أمس: إنهم بحاجة للقيام بذلك، لكن الأمر بسيط عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ويخفضها، لأن هناك اقتصادًا حقيقيًا.
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وأشار إلى القضايا الجيوسياسية بما يشمل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط وكذلك علاقة أمريكا والصين باعتبارها مصدر قلقه الرئيسي، قائلاً: إنها تقزم أي شيء واجهته منذ بداية عملي.
وأضاف أن الناس تركز بشكل مفرط على“هل سنشهد هبوطًا ناعمًا أم حادًا؟”، قائلاً: بصراحة مر معظمنا بكل هذه الأمور، ولا يهم كثيرًا.
ومن المتوقع على نطاق واسع اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي أول قرار لخفض الفائدة في أكثر من أربع سنوات في اجتماعه الذي سينتهي لاحقًا الأربعاء، لكن هناك انقسامًا في التوقعات بين الخفض بوتيرة 0.25% أو 0.5%.
المصدر:
MENAFN18092024000202011048ID1108686638
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