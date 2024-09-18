جيمي ديمون: خفض الفائدة الأمريكية سواء 0.25% أو 0.5% لن يكون مذهلاً - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر“جيمي ديمون” المدير التنفيذي لبنك“جيه بي مورجان تشيس” أنه سواء خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أو 50 نقطة أساس، فإن هذه الخطوة لن تكون مذهلة.

وحسبما نقلت“بلومبرج”، صرح“ديمون” خلال مؤتمر جودة الأسواق المالية السنوي لمركز“جورج تاون بساروس” أمس: إنهم بحاجة للقيام بذلك، لكن الأمر بسيط عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ويخفضها، لأن هناك اقتصادًا حقيقيًا.

موضوعاتأمريكا تسعى لشراء 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي مع انخفاض الأسعار معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو مليوني برميل تباين الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات التضخم بمنطقة اليورو

وأشار إلى القضايا الجيوسياسية بما يشمل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط وكذلك علاقة أمريكا والصين باعتبارها مصدر قلقه الرئيسي، قائلاً: إنها تقزم أي شيء واجهته منذ بداية عملي.

وأضاف أن الناس تركز بشكل مفرط على“هل سنشهد هبوطًا ناعمًا أم حادًا؟”، قائلاً: بصراحة مر معظمنا بكل هذه الأمور، ولا يهم كثيرًا.

ومن المتوقع على نطاق واسع اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي أول قرار لخفض الفائدة في أكثر من أربع سنوات في اجتماعه الذي سينتهي لاحقًا الأربعاء، لكن هناك انقسامًا في التوقعات بين الخفض بوتيرة 0.25% أو 0.5%.





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