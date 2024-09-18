اقتصادية قناة السويس تبحث التعاون مع ستاندرد بنك لتمويل مشروعات المنطقة

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع ممثلي“ستاندرد بنك – Standard bank”، إمكانية التعاون في تمويل مختلف المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية، حيث يركز نشاط البنك على دعم الاستثمار في القارة الإفريقية.

والتقى جمال الدين، ببعض ممثلي الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة، كما التقى ممثلي عدد من مؤسسات التمويل البريطانية والأوروبية، على هامش مشاركته بفعاليات منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة“Egypt-UK Forum”.

موضوعاتالصناعة يبحث مع مستثمري سوهاج سبل حل مشكلاتهم بشكل فوري الساحل الشمالي يستقطب سائحين من 104 جنسيات خلال هذا الصيف وزير الإسكان: تقديم كل الدعم لجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة

وبدأ اللقاءات بمقابلة ممثلي شركة“جلوبال إك – Globaleq”، المتخصصة في إنتاج الطاقة، ولديها حصة كبيرة في عدد من المرافق المتعلقة بإنتاج الطاقة على مستوى العالم، وتحديدًا في قارة إفريقيا، كما أنها وقعت اتفاقية إطارية مع اقتصادية قناة السويس لإقامة مشروع يستهدف إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

وتم أيضًا عقد اجتماع مع شركة“باش جلوبال – Pash Global”، لمناقشة سبل التعاون في الصناعات المغذية والمكملة لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية.

وأكد وليد جمال الدين، على قدرات المنطقة الاقتصادية في استيعاب الطموح العالمي، لاسيما الأوروبي، في إنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في الأنشطة الصناعية والبحرية، حيث تحولت هذه القدرات إلى خطوات رائدة تحققت على أرض الواقع من خلال تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر 2023 من خلال الإنتاج التجريبي لمصنع مصر للهيدروجين الأخضر، والذي حسم لصالحه عقد توريد بقيمة 397 مليون يورو ضمن مزاد مؤسسة H2Global لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، وبالتالي فإن اقتصادية قناة السويس أصبحت الوجهة المثلى لأنشطة الطاقة الخضراء بمجالاتها المختلفة، فضلًا عن قربها من الأسواق الأوروبية نظرًا لموقعها الاستراتيجي.

كما التقى عددًا من ممثلي فريق عمل محطات تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية“EBRD”، وتناول اللقاء آخر المستجدات الخاصة بإمكانية التعاون الفني بين الجانبين في تسريع وتيرة العمل بمشروعات الهيدروجين الأخضر مع شركاء المنطقة الاقتصادية من الشركات العاملة في هذا المجال.

وأكد على ضرورة دعم مؤسسات التمويل الدولية لهذه المشروعات ماليًا وفنيًا للوصول إلى النتائج المرجوة وتلبية احتياجات القارة الأوروبية من الطاقة الخضراء وفقًا للجداول الزمنية المخطط لها.

كما تناول اللقاء مناقشة إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وكذلك خدمتها من خلال إنشاء محطة كهرباء بقدرة 50 ميجاوات.