اقتصادية قناة السويس تبحث التعاون مع ستاندرد بنك لتمويل مشروعات المنطقة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع ممثلي“ستاندرد بنك – Standard bank”، إمكانية التعاون في تمويل مختلف المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية، حيث يركز نشاط البنك على دعم الاستثمار في القارة الإفريقية.
والتقى جمال الدين، ببعض ممثلي الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة، كما التقى ممثلي عدد من مؤسسات التمويل البريطانية والأوروبية، على هامش مشاركته بفعاليات منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة“Egypt-UK investment Forum”.
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وبدأ اللقاءات بمقابلة ممثلي شركة“جلوبال إك – Globaleq”، المتخصصة في إنتاج الطاقة، ولديها حصة كبيرة في عدد من المرافق المتعلقة بإنتاج الطاقة على مستوى العالم، وتحديدًا في قارة إفريقيا، كما أنها وقعت اتفاقية إطارية مع اقتصادية قناة السويس لإقامة مشروع يستهدف إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.
وتم أيضًا عقد اجتماع مع شركة“باش جلوبال – Pash Global”، لمناقشة سبل التعاون في الصناعات المغذية والمكملة لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية. رئيس“اقتصادية قناة السويس” يبدأ جولة ترويجية فى فرنسا نهاية سبتمبر
وأكد وليد جمال الدين، على قدرات المنطقة الاقتصادية في استيعاب الطموح العالمي، لاسيما الأوروبي، في إنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في الأنشطة الصناعية والبحرية، حيث تحولت هذه القدرات إلى خطوات رائدة تحققت على أرض الواقع من خلال تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر 2023 من خلال الإنتاج التجريبي لمصنع مصر للهيدروجين الأخضر، والذي حسم لصالحه عقد توريد بقيمة 397 مليون يورو ضمن مزاد مؤسسة H2Global لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، وبالتالي فإن اقتصادية قناة السويس أصبحت الوجهة المثلى لأنشطة الطاقة الخضراء بمجالاتها المختلفة، فضلًا عن قربها من الأسواق الأوروبية نظرًا لموقعها الاستراتيجي.
كما التقى عددًا من ممثلي فريق عمل محطات تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية“EBRD”، وتناول اللقاء آخر المستجدات الخاصة بإمكانية التعاون الفني بين الجانبين في تسريع وتيرة العمل بمشروعات الهيدروجين الأخضر مع شركاء المنطقة الاقتصادية من الشركات العاملة في هذا المجال.
وأكد على ضرورة دعم مؤسسات التمويل الدولية لهذه المشروعات ماليًا وفنيًا للوصول إلى النتائج المرجوة وتلبية احتياجات القارة الأوروبية من الطاقة الخضراء وفقًا للجداول الزمنية المخطط لها.
كما تناول اللقاء مناقشة إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وكذلك خدمتها من خلال إنشاء محطة كهرباء بقدرة 50 ميجاوات.
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