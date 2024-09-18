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أمريكا تسعى لشراء 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي مع انخفاض الأسعار - جريدة البورصة

9/18/2024 4:47:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تسعى إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن” لشراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي، وفقًا لما ذكره مصدر على دراية بالأمر لوكالة“رويترز”.

وأوضح المصدر أن أمريكا ستشتري النفط من شركات الطاقة للتسليم في الأشهر القليلة الأولى من عام 2025، وقد تعلن عن عملية الشراء الأربعاء للتسليم إلى موقع بايو تشوكتاو في لويزيانا.

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وتأتي تلك الخطوة مع استغلال وزارة الطاقة أسعار النفط المنخفضة نسبيًا والتي تقل عن السعر المستهدف البالغ 79.99 دولار للبرميل الذي ترغب في إعادة شراء النفط به.

وفي حال اكتملت عملية شراء النفط المستهدفة فإنها ستكون الأكبر حتى الآن في عمليات تجديد المخزون بعد البيع التاريخي الذي حدث عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وحتى الآن أعادت وزارة الطاقة شراء أكثر من 50 مليون برميل، بعدما باعت 180 مليون برميل بمتوسط سعر 95 دولارًا للبرميل.


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