أمريكا تسعى لشراء 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي مع انخفاض الأسعار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تسعى إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن” لشراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي، وفقًا لما ذكره مصدر على دراية بالأمر لوكالة“رويترز”.
وأوضح المصدر أن أمريكا ستشتري النفط من شركات الطاقة للتسليم في الأشهر القليلة الأولى من عام 2025، وقد تعلن عن عملية الشراء الأربعاء للتسليم إلى موقع بايو تشوكتاو في لويزيانا.
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وتأتي تلك الخطوة مع استغلال وزارة الطاقة أسعار النفط المنخفضة نسبيًا والتي تقل عن السعر المستهدف البالغ 79.99 دولار للبرميل الذي ترغب في إعادة شراء النفط به.
وفي حال اكتملت عملية شراء النفط المستهدفة فإنها ستكون الأكبر حتى الآن في عمليات تجديد المخزون بعد البيع التاريخي الذي حدث عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وحتى الآن أعادت وزارة الطاقة شراء أكثر من 50 مليون برميل، بعدما باعت 180 مليون برميل بمتوسط سعر 95 دولارًا للبرميل.
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