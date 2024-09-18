الولايات المتحدة تستثمر في ممر لوبيتو لتعويض الخسائر في أفريقيا

(MENAFN
) يشير الخبراء إلى أن إعلان الولايات المتحدة عن نيتها الاستثمار في توسيع ممر لوبيتو هو محاولة لتعويض خسارتها في إفريقيا من خلال إنشاء مناطق نفوذ جديدة، وأثار هذا الاستثمار الأمريكي في توسيع ممر لوبيتو، وهو مشروع سكة حديد يربط أنغولا بزامبيا ويمتد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، نقاشات حول تداعياته المحتملة.
كما تأتي هذه الخطوة الأمريكية في وقت تعمل فيه روسيا على تعزيز وجودها في إفريقيا، حيث أقامت نفوذًا في دول مثل بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وليبيا، وهذا يأتي في ظل جهود مكثفة من الولايات المتحدة لمواجهة هذا التوسع الروسي في المنطقة، وجاء مشروع ممر لوبيتو، الذي يطل على المحيط الهندي عبر تنزانيا، وسط مخاوف متزايدة من الأزمات السياسية في المنطقة، وتزايدت هذه المخاوف بعد الانتقادات المتصاعدة للرئيس الرواندي بول كاغامي، خاصة بعد فوزه بولاية رابعة في يوليو الماضي.
كذلك صرح محمد الحاج عثمان، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، إن "دولتي زامبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تُعرفان بالثروات المعدنية، لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق مكاسب في معادن، مثل: الليثيوم، والنحاس، والمنغنيز، وغيرها"، وأوضح لوكالة أنباء أن "الولايات المتحدة فقدت الكثير بعد طرد قواتها من النيجر، وإغلاق قاعدتها العسكرية في نيامي، لذلك تسعى إلى تعويض هذه الخسارة، بإيجاد مواقع نفوذ جديدة، وذلك من خلال دبلوماسية ناعمة واقتصادية، وهي تقوم بذلك أسوة بالصين".
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