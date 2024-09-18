مايكروسوفت تقدم تحديثات لكوبايلوت إيه آي للمؤسسات والمستخدمين الشخصيين

(MENAFN
) عقدت شركة مايكروسوفت حدثاً مباشراً باسم "موجة كوبايلوت 2 في مايكروسوفت 365"، حيث كشفت عن أحدث الترقيات لمساعدها الذكي كوبايلوت المخصص لكل من المستخدمين في الشركات والأفراد، و أعلن الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا خلال الحدث عن المرحلة الثانية من كوبايلوت، واصفاً إياها بـ "واجهة المستخدم للذكاء الاصطناعي".
ومع هذا الإصدار الجديد، أجرت مايكروسوفت أكثر من 700 تحديث وأضافت أكثر من 150 ميزة جديدة إلى كوبايلوت، حيث يعتمد المساعد الذكي الآن على نموذج جي بي تي-4 أو الأحدث من أوبن إيه آي، وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت مايكروسوفت عن تكاملات جديدة لكوبايلوت عبر مجموعة تطبيقاتها، بما في ذلك اكسل و باور بوينت وآوتلوك و ون درايف، وقدمت الشركة ميزة جديدة باسم وكلاء كوبايلوت، وهي مساعدات ذكية مُحسَّنة ومخصصة قادرة على تنفيذ مهام محددة بقدر قليل أو بدون تدخل بشري.
كما أطلقت مايكروسوفت ميزة جديدة تسمى "صفحات كوبايلوت" لمشتركي مايكروسوفت 365، ويمكن الوصول إليها من علامة التبويب "العمل" على كوبايلوت، والمعروفة أيضاً باسم بيز شات، ويمكن لهذه الخدمة استخراج المعلومات من بيانات الأعمال لتقديم نتائج مقنعة ورؤى عميقة، ويمكن تعديل أو مشاركة البيانات التي يتم إنشاؤها على صفحات كوبايلوت مع الزملاء، وتقول مايكروسوفت إن صفحات كوبايلوت مصممة للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يمكن لصفحات كوبايلوت تصفح الإنترنت لجمع معلومات مفيدة إضافية.
كذلك قامت مايكروسوفت بدمج كوبايلوت في اكسل و باور بوينت، ومع هذا التكامل، يمكن لكوبايلوت تقديم اقتراحات وإنشاء صور، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء عرض تقديمي جديد من الصفر في غضون دقائق، وفي اكسل، يمكن لكوبايلوت تحليل البيانات، والمساعدة في الصيغ ذات الصلة، وتصور المعلومات، والمزيد، ومن المهم ملاحظة أن هذه الميزات الجديدة متاحة حصرياً لمشتركي مايكروسوفت 365.
في حين يمكن لمنصة مؤتمرات الفيديو التابعة لمايكروسوفت، والتي تعززها كوبايلوت، تجميع محتوى الاجتماعات وتقديم ملخصات للمناقشات، وعلى عكس الميزات الأخرى، ستكون هذه الإمكانيات الجديدة متاحة بشكل عام اعتباراً من أوائل الشهر المقبل، وبالمثل، يمكن لكوبايلوت في آوتلوك تحليل الرسائل الإلكترونية المهمة وتحديدها بناءً على محتواها، وتقديم ملخص للمساعدة في توفير الوقت، وأخيراً، يحصل ون درايف أيضاً على تكامل كوبايلوت، مما يسمح للمستخدمين بسرعة العثور على ملفات محددة وتحليل محتوياتها عن طريق مقارنتها بملفات مشابهة، ومن المقرر أن يتم طرح هذه الميزات بحلول نهاية هذا الشهر.
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