حزب الله يتوعد باستكمال عملياته العسكرية ضد إسرائيل تضامنا مع غزة

(MENAFN
) أعلن حزب الله صباح اليوم الأربعاء، أنه سيواصل عملياته العسكرية ضد إسرائيل تضامناً مع قطاع غزة، وجاء هذا البيان في أعقاب حادثة عنيفة حيث انفجرت أجهزة الاتصالات التي كانت بحوزة أعضاء حزب الله بشكل متزامن في مناطق مختلفة من لبنان، وأسفر هذا الانفجار عن وقوع عدد كبير من الضحايا، حيث أصيب نحو ثلاثة آلاف شخص بجروح ولقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم، وفقاً لتقرير من إحدى وكالات الأنباء، وقد أدت هذه الحادثة إلى تصاعد التوترات في المنطقة بشكل كبير.
كما أكد حزب الله في بيانه الرسمي التزامه الراسخ بالصراع الجاري، وأعلن أن وحداته "ستواصل اليوم، كما في كل الأيام الماضية، عملياتها" لدعم غزة، ويبرز هذا الإعلان إصرار حزب الله على الحفاظ على موقفه وإجراءاته رغم الاضطرابات الأخيرة، مما يشير إلى استراتيجية أوسع تتماشى مع دعمه التاريخي للقضية الفلسطينية.
كذلك أعرب حزب الله عن إحساسه بالإصرار فيما يتعلق بالتبادلات العنيفة الأخيرة، وأكد الحزب أن مساره الحالي "مستمر"، مشيراً إلى التزام طويل الأمد بمشاركته العسكرية، ويصور هذا الاستمرار بأنه "منفصل عن الحساب الصعب الذي يجب على العدو المجرم مواجهته لمجزرة الثلاثاء"، مما يوحي برد معقد ومتعدد الجوانب على الصراع الجاري مع إسرائيل.
واختتم حزب الله بيانه بتحذير من عواقب مستقبلية، وأشار إلى شكل إضافي من الانتقام، واصفاً إياه بأنه "حساب آخر سيأتي، بإذن الله"، وهذا يدل على أن التنظيم لا يركز فقط على الصراع الحالي، بل يستعد أيضاً لمواجهة أوسع أو رد في المستقبل.
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