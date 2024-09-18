Wednesday, 18 September 2024 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

9/18/2024 4:30:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- يكون الجو اليوم الأربعاء غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل (العظمى في القدس المحتلة 26 درجة مئوية)، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم غد الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بينما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الجمعة، بحث تصبح حول معدلها السنوي العام.

MENAFN18092024000205011050ID1108686516

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث