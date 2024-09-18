حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- يكون الجو اليوم الأربعاء غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل (العظمى في القدس المحتلة 26 درجة مئوية)، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم غد الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بينما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الجمعة، بحث تصبح حول معدلها السنوي العام.