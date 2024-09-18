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- Sherpa Communications) سنوفليك تشارك في معرض جيتكس 2024: الذكاء الاصطناعي التحويلي في خدمة الشركات العالمية
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 سبتمبر 2024 – ستعرض سنوفليك، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي، مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات في أسبوع جيتكس للتقنية 2024، مما يجعل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة موثوقاً وسهلاً وفعالاً.
ضمن إطار مشاركتها في جيتكس 2024، ستقدم سنوفليك أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك “Arctic”، و “Cortex” و “Polaris Catalog”، المصممة لإحداث نقلة نوعية في كيفية استفادة الشركات من البيانات لتحقيق ميزة استراتيجية. ستتاح الفرصة للحاضرين لمشاهدة عروض توضيحية مباشرة وعروض تقديمية الملهمة في الجناح (H8-B30) في القاعة 8 يقدّمها الفريق الفني لشركة سنوفليك وشركاء الصناعة بما في ذلك “Fivetran” و “Microstrategy” و “In516ht”.
يعكس موضوع مشاركة سنوفليك هذا العام، "تمكين المستقبل بالبيانات والذكاء الاصطناعي في الإمارات"، التزام سنوفليك بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والابتكار القائم على البيانات، وهو ما يؤكده حصول سنوفليك مؤخراً على اعتماد مركز دبي للأمن الإلكتروني “DESC”، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في حلول البيانات الآمنة.
وبهذه المناسبة، علّق محمد الزواري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا بشركة سنوفليك، قائلاً، "تمثل مشاركة سنوفليك في جيتكس 2024 لحظة محورية في مشهد تكنولوجيا البيانات، خاصة وأننا هنا لنسلط الضوء على قدراتنا المتطورة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبالإضافة إلى تركيزنا على عرض قدرات منصة سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي ودورها الحيوي في تمكين المؤسسات في الإمارات من قيادة الابتكار وإعادة تشكيل مجالاتها المختلفة، نحن هنا لنظهر أنه مع سنوفليك، يمكن للمؤسسات دمج وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة بسلاسة، وضمان المرونة والدقة في عملياتها، كل ذلك مع الحفاظ على الأمان وحوكمة البيانات."
وأضاف الزواري، "من خلال الاستفادة من مجمل ميزات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة، نهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وفتح آفاق نمو جديدة لعملائنا. وجودنا في جيتكس شهادة على التزامنا بتمكين الشركات من خلال منصة قابلة للتطوير والتحديث وديناميكية مثل الأسواق التي تعمل فيها. نحن نعدّ المشهد لاستشراف عصر جديد تشكل فيه البيانات والرؤى المدفوعة بالذكاء الاصطناعي العمود الفقري لنجاح الأعمال."
هناك الكثير في انتظار زوار جناح سنوفليك في جيتكس - من الكلمة الرئيسية للسيد محمد الزواري إلى جلسات النقاش الملهمة المعنية بأحدث التطورات التكنولوجية، مروراً بالعروض التوضيحية الشيقة من الشركاء والاجتماعات الفردية مع نخبة من الخبراء الفنيين. تم تصميم هذه الجلسات لتوفير رؤى عميقة حول قدرات سنوفليك في معالجة الاتجاهات والتحديات الحالية في الإدارة البيانات السحابية.
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