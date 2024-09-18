(MENAFN
- Sherpa Communications)
تطبيق طلب سيارات الأجرة الرائد يانغو Yango أصبح متوفراً الآن في أبوظبي لتعزيز التنقل السلس
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 سبتمبر 2024 — استعد لتجربة حقبة جديدة من التنقل مع يانغو، الشركة العالمية المتخصصة بتقديم خدمات التنقل، وهي جزءٌ من مجموعة يانغو العالمية الرائدة المتخصصة في التكنولوجيا، التي تعاونت مع مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل، لتجلب لك سيارات الأجرة في المدينة مباشرةً إلى شاشة هاتفك. من خلال هذه الشراكة الجديدة، يتيح لك التطبيق الذكي ليانغو الاتصال مباشرةً بسيارات الأجرة العامة والخاصة في أبوظبي، وكذلك السيارات الخاصة المرخصة، مما يوفر وسائل نقل سلسة وفعالة وخالية من المتاعب للمقيمين والزوار.
أصبح بإمكانك الآن التنقل في أبوظبي بسرعة وسهولة أكثر من أي وقت مضى. تم تصميم تطبيق يانغو لجعل رحلتك سلسة قدر الإمكان، سواء كنت متجهاً إلى اجتماع عمل، أو لتستكشف المشهد الثقافي النابض بالحياة في المدينة، أو ببساطة لتتنقل. تضمن تقنية تحديد المواقع الجغرافية المتقدمة في التطبيق أن أقرب سيارة أجرة في المدينة ستكون على بعد لحظات فقط، جاهزة لتقلّك إلى وجهتك.
منذ المرحلة التجريبية لشراكة يانغو، أثبتت الخدمة فعاليتها، حيث تعمل أكثر من 300 سيارة أجرة في جميع أنحاء الإمارة وتم إكمال أكثر من 8000 رحلة في الأشهر الخمسة الماضية. والآن، مع تسجيل وتشغيل أكثر من 1500 سيارة أجرة، يمكنك أن تكون واثقاً من أن رحلة آمنة ومريحة ستكون في متناول يديك دائماً.
تعد مبادرة سيارات الأجرة في مدينة في أبوظبي جزء من رؤية أوسع تهدف لتعزيز بنية النقل التحتية في العاصمة، مما يدعم الاستدامة والاتصال الرقمي. من خلال التكامل مع شبكة سيارات الأجرة العامة الحالية، تحسن شركة يانغو لطلب السيارات من كفاءة العمليات وتدعم أهداف الإمارة في تقليل بصمتها الكربونية وتقديم حلول تنقل حضرية عالمية المستوى.
تصميم تطبيق يانغو الأنيق وواجهته التفاعلية، المتاحة باللغتين الإنجليزية والعربية، تجعل جدولة الرحلات سهلة وخالية من المتاعب. سواء كنت مقيماً محلياً أو زائراً لهذه المدينة الديناميكية، قم بتنزيل تطبيق يانغو، واحجز سيارتك الأجرة، واكتشف لماذا أصبح تطبيق يانغو الخيار المفضل للتنقل الذكي والأنيق والمستدام في أكثر من 20 دولة حول العالم.
-انتهى-
MENAFN18092024004265013835ID1108686502
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.