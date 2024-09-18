مجموعة مستشفيات المانع تنظّم معرض الصحة والجمال الأول في فرع الراكة

(MENAFN
- Hill & Knowlton) 15 سبتمبر 2024، الراكة، المملكة العربية السعودية - نظمت مجموعة مستشفيات المانع، أكبر شركة طبية ومزود خدمات رعاية صحية في المنطقة الشرقية، معرض الصحة والجمال الأول في مجمع المانع الطبي بفرع الراكة، حيث قدم المعرض، الذي أقيم يومي 10 و11 سبتمبر 2024، معلومات شاملة للزوار حول صحة الجلد، وأبرز الإجراءات التجميلية الحديثة، وآخر التطورات في عالم العلاجات المتعلقة بالجمال.
وشمل المعرض جلسات حوارية مع الخبراء للإجابة على استفسارات الحضور الخاصة بطرق الحصول على بشرة صحية والإجراءات الشائعة في مجال التجميل، حيث تضمن برنامج اليوم الأول جلسات مع أخصائيين بارزين للحديث عن مجموعة من المواضيع مثل نحت الجسم والنهج الطبي لمكافحة السمنة واستخدامات البوتوكس والفيلر. أما جلسات اليوم الثاني فقد ركزت على طرق معالجة مشكلات البشرة والشعر في فصل الصيف وعلاجات الجمال الخاصة بالنساء وأحدث التطورات في العلاجات الجلدية المتنوعة والحفاظ على شباب البشرة.
كما تضمنت فعاليات المعرض توفير عيادات خاصة لتقديم استشارات فورية وجلسات مجانية للحضور بإشراف الأطباء المتخصصين من مجموعة مستشفيات المانع. وقدم فريق الأطباء الموجود في موقع المعرض مجموعة من النصائح والتوصيات للزوار، وأجابوا على جميع استفساراتهم المتعلقة بالبشرة والجمال، كما حظي الحضور بفرصة الاستمتاع ببرنامج ترفيهي حافل والحصول على هدايا حصرية شملت عينات من منتجات العناية بالبشرة والجمال، فضلاً عن الدخول في سحب للفوز بجوائز مميزة وفريدة.
وفي حديثه عن المعرض، قال الأستاذ مانع المانع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات المانع: "يسرّنا استضافة أول معرض للصحة والجمال في الراكة. وإنّ تركيزنا على تقديم حلول متطورة لمرضانا ومشاركة المعرفة المبنية على الأدلة بمساعدة وإشراف خبرائنا في مجال الجلدية والتجميل يعد خطوة أساسية في تعزيز خدماتنا للمجتمع، إذ يعكس تنظيم هذا المعرض التزامنا بتحقيق التميز في مجال الصحة والرفاهية، ويؤكد حرصنا على تلبية احتياجات مرضانا بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030."
من جانبه، قال الدكتور طالب حسن، رئيس قسم الجلدية في مجمع المانع الطبي في الراكة : "يهدف معرض الصحة والجمال إلى تعزيز الوعي العام من جهة وتبديد مخاوف الحضور المتعلقة بالإجراءات التجميلية من خلال تقديم إجابات شاملة على أسئلتهم. وقد قمنا بدعوة خبراء مجموعة مستشفيات المانع للتواصل مع الحضور بشكل مباشر والتركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات السيدات في مجال الصحة والجمال."
ومن جهتها أعربت خبيرة التجميل والمُدَوِّنة أسماء القحطاني حول زيارتها للمعرض بقولها " جذب اهتمامي للتغطية وزيارة المعرض وجود استشارات مجانية تقدم للناس من أطباء مختصين وهذا يُعطي الشريحة المهتمة فرصة للتعرف عن قرب على الأطباء وأخذ تصور عن الخدمات المقدمة من المستشفى، بالإضافة لوجود جلسات نقاش علمي ومحاضرات كانت مثرية جداً للزوار، بشكل عام أتمنى تكرار مثل هذه الفعاليات في المستقبل "
تجدر الإشارة إلى أن المعرض شهد حضوراً لافت على مدار اليومين ، حيث كانت الدعوة عامة ومفتوحة لجميع المهتمين لحضور الفعالية التي أقيمت في الطابق الثالث من مجمع المانع الطبي في حي الراكة من الساعة 4:00 حتى الساعة 7:00 مساءً. مما يعكس أثره في توعية وتثقيف المجتمع في الجوانب التي تخص اهتماماتهم الجمالية.
وتقدّم مجموعة مستشفيات المانع خدمات طب الجلد والتجميل في جميع مستشفياتها المنتشرة في المنطقة الشرقية، بما في ذلك العيادة المتخصصة في حي الراكة، وتوفر أحدث الأجهزة والتطبيقات التكنولوجية المتطورة لدعم فريقها المتميز من خبراء وأطباء الجلدية وجراحي التجميل وغيرهم من المتخصصين الذين يكرسون جهودهم لتلبية احتياجات المرضى في مجال الصحة والجمال.
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