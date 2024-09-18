اتهامات جنسية لداعية مصري شهير

MENAFN - Khaberni) خبرني - تصدر اسم أحد أقطاب الطرق الصوفية في مصر مواقع خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن اتهمته فتاة من مريديه بالتحرش بها جنسيا وإرساله صورا إباحية لها.

وضجت مواقع التواصل باسم الداعية الشهير وشيخ إحدى الطرق الصوفية الكبيرة، بعد أن كتبت الفتاة تغريدة قالت فيها إن الشيخ الصوفي أرسل لها صورا إباحية، وتحرش بها كما سبق أن طلب منها الزواج بابنه في سن 7 سنوات.

أحمد سعد وسمية خشاب وزاد من الضجة المثارة أن الداعية يشتهر بين مريديه بالورع والتقوى وله أتباع من الفنانين والمشاهير، وسبق أن كان وراء زواج أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، حيث كشفت وقتها أن هناك علاقة روحانية مشتركة جمعتها بالفنان أحمد سعد، بسبب اتباعهما الطريقة الصوفية التي يترأسها هذا الداعية.

وخرجت إحدى الفتيات وتدعى خديجة خالد، وقالت إنها تعرضت لصدمات من الشيخ، متهمة إياه بالتحرش بها، موضحة أنها ما زالت تعالج من هذه الصدمة منذ سبع سنوات.

وردا على الفتاة خرجت والدتها وهي من أتباع الشيخ، وأنكرت ما صرحت به ابنتها ودافعت عنه، معلنة أن ابنتها تعاني من الاكتئاب ويجري علاجها.

على الجانب الآخر تنافس أتباع الشيخ ومريدوه من المشاهير في دعمه بعد الواقعة ، وأكدوا أنه يتعرض لابتزاز وتشهير نافيين تورطه في أي وقائع من هذا النوع.

صدمة.. و3 شكاوى لكن كانت الصدمة أكبر عندما أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بيانا رسميا، مساء الثلاثاء، قالت فيه إنها استقبلت ثلاث شكاوى من فتيات يفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني والتحرش الجنسي من قبل الشيخ.

وذكرت أن النساء والفتيات الثلاثة حضرن إلى المؤسسة لطلب الدعم القانوني اللازم والتدخل الفوري لحمايتهن من التهديدات المستمرة التي يتعرضن لها من الشيخ وأتباعه، مشيرة إلى أنها سوف تطلع على كافة الإثباتات والملابسات وتقدم الدعم اللازم للشاكيات ولن تتهاون في الملاحقة القانونية لكل من يحاول تهديدهن.

كما أضافت أنها ستتصدى لكل من يوجه تهديدات للفتيات سواء أو الفعل أو الإشارة أو ترهيبهن لإسكات أصواتهن أو ابتزازهن أو إهانتهن بأي شكل مؤكدة أنها ستتقدم بكل ما لديها للجهات القانونية المختصة.

وأعلنت المؤسسة استعدادها لاستقبال أي شكاوى أخرى متعلقة بهذه القضية، مع التأكيد على سرية البيانات المقدمة.