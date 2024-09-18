اتهامات جنسية لداعية مصري شهير

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تصدر اسم أحد أقطاب الطرق الصوفية في مصر مواقع التواصل الاجتماعي
خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن اتهمته فتاة من مريديه بالتحرش بها جنسيا وإرساله صورا إباحية لها.
وضجت مواقع التواصل باسم الداعية الشهير وشيخ إحدى الطرق الصوفية الكبيرة، بعد أن كتبت الفتاة تغريدة قالت فيها إن الشيخ الصوفي أرسل لها صورا إباحية، وتحرش بها كما سبق أن طلب منها الزواج بابنه في سن 7 سنوات.
أحمد سعد وسمية خشاب وزاد من الضجة المثارة أن الداعية يشتهر بين مريديه بالورع والتقوى وله أتباع من الفنانين والمشاهير، وسبق أن كان وراء زواج الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، حيث كشفت الفنانة وقتها أن هناك علاقة روحانية مشتركة جمعتها بالفنان أحمد سعد، بسبب اتباعهما الطريقة الصوفية التي يترأسها هذا الداعية.
وخرجت إحدى الفتيات وتدعى خديجة خالد، وقالت إنها تعرضت لصدمات من الشيخ، متهمة إياه بالتحرش بها، موضحة أنها ما زالت تعالج من هذه الصدمة منذ سبع سنوات.
وردا على الفتاة خرجت والدتها وهي من أتباع الشيخ، وأنكرت ما صرحت به ابنتها ودافعت عنه، معلنة أن ابنتها تعاني من الاكتئاب ويجري علاجها.
على الجانب الآخر تنافس أتباع الشيخ ومريدوه من المشاهير في دعمه بعد الواقعة ، وأكدوا أنه يتعرض لابتزاز وتشهير نافيين تورطه في أي وقائع من هذا النوع.
صدمة.. و3 شكاوى لكن كانت الصدمة أكبر عندما أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بيانا رسميا، مساء الثلاثاء، قالت فيه إنها استقبلت ثلاث شكاوى من فتيات يفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني والتحرش الجنسي من قبل الشيخ.
وذكرت أن النساء والفتيات الثلاثة حضرن إلى المؤسسة لطلب الدعم القانوني اللازم والتدخل الفوري لحمايتهن من التهديدات المستمرة التي يتعرضن لها من الشيخ وأتباعه، مشيرة إلى أنها سوف تطلع على كافة الإثباتات والملابسات وتقدم الدعم اللازم للشاكيات ولن تتهاون في الملاحقة القانونية لكل من يحاول تهديدهن.
كما أضافت أنها ستتصدى لكل من يوجه تهديدات للفتيات سواء أو الفعل أو الإشارة أو ترهيبهن لإسكات أصواتهن أو ابتزازهن أو إهانتهن بأي شكل مؤكدة أنها ستتقدم بكل ما لديها للجهات القانونية المختصة.
وأعلنت المؤسسة استعدادها لاستقبال أي شكاوى أخرى متعلقة بهذه القضية، مع التأكيد على سرية البيانات المقدمة.
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