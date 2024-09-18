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سفير الدولة لدى الهند: الإمارات تؤدي دوراً محورياً في معالجة التحديات العالمية

9/18/2024 3:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الدكتور عبد الناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، الدور المحوري والمركزي لدولة الإمارات في معالجة القضايا والتحديات العالمية.

وقال، في تصريح خاص على هامش أعمال منتدى هيلي السنوي الأول في أبوظبي الذي اختتمت أعماله أمس، إن المنتدى من شأنه أن يسهم في تعزيز هذا الدور المهم الذي تضطلع به دولة الإمارات، خاصة وأنه يستقطب متحدثين من مختلف أنحاء العالم، ويناقش أهم المستجدات على الساحة الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن المنتدى يبعث برسالة مهمة تعنى بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة كافة التحديات العالمية، على غرار ما حدث على سبيل المثال في جائحة "كوفيد 19"، فهذا التعاون يجب أن يكون أيضا في مواجهة القضايا الاقتصادية والجيوسياسية.

وأكد أهمية محاور المنتدى التي تركز على أحدث التحليلات والاتجاهات الإستراتيجية في المجالات الجيوسياسية والجيواقتصادية والجيوتكنولوجية، كما يقدم توصيات بشأن السياسات العامة بناءً على التحليلات والمناقشات التي تشهدها جلساته.

يشار إلى أن منتدى هيلي السنوي الأول، يعقد تحت شعار «نظام عالمي مضطرب: قراءة في المفاهيم، والتشكيل، وإعادة البناء»، ويعالج قضايا عالمية ملحة، مع تركيز خاص على منطقة الشرق الأوسط، ويشارك فيه قادة فكر وخبراء دوليون ودبلوماسيون وأكاديميون لبحث أبرز التحديات والتحولات التي تعيد تشكيل العالم.

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