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علماء يكتشفون آلية توقف تكوين نجوم جديدة في المجرات القديمة

9/18/2024 3:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتشف تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي، أول دليل على أن الانبعاثات الناجمة عن الثقوب السوداء فائقة الكتلة الواقعة في المجرات القديمة تحمل كميات كبيرة من الغاز البارد إلى الوسط بين المجرات، وهو أمر ضروري لتكوين نجوم جديدة، حسب موقع «روسيا اليوم».

وأوضح العلماء من فريق التلسكوب، لماذا يؤدي النشاط العالي للثقوب السوداء إلى التوقف التام لعملية تكوين النجوم الجديدة، وفق ما أفادت به الخدمة الصحفية لجامعة «كامبريدج» البريطانية.

وقال روبيرتو مايولينو الأستاذ في جامعة «كامبريدج»: «لقد افترضنا منذ فترة طويلة أن الثقوب السوداء لها تأثير كبير على مظهر المجرات، وأنها تلعب دورا مهما في وقف عملية تكوين النجوم، ولكن قبل إجراء تلك الدراسات مع (جيمس ويب) لم نتمكن من تأكيد هذه الفرضية بشكل مباشر، وكان هذا الاكتشاف بمثابة تأكيد آخر على أن إطلاق (جيمس ويب) جاء قفزة كبيرة في دراسة الكون المبكر وتطوره».

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل البيانات التي جمعها تلسكوب «جيمس ويب» المداري الأمريكي أثناء رصد المجرة القديمة الكبيرة GS-10578 الواقعة في كوكبة (فورناكس) على مسافة 11.7 مليار سنة ضوئية.

وأظهرت الدراسات التي تم إجراؤها بمساعدة «جيمس ويب» أن عمليات تكوين النجوم في مجرة «GS-10578» قد توقفت بالفعل، حيث تلعب الانبعاثات الصادرة عن الثقب الأسود الهائل في مركزه دوراً رئيساً في ذلك.

ونتيجة لذلك، فقدت المجرة «GS-10578» أكثر من 90% من احتياطياتها الأصلية من الغاز البارد وتوقفت عملية تكوين النجوم بشكل كامل تقريباً في وقت قصير جداً.

ويشير علماء الفلك إلى أن عملية تكوين النجوم الجديدة توقفت بطريقة مماثلة في حوالي نصف المجرات القريبة منا، حيث لا توجد احتياطيات كبيرة من التراكمات الباردة من الغاز والغبار.

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