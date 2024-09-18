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حكومة حسّان تؤدي اليمين خلال ساعات قليلة

9/18/2024 3:00:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – يستعد رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان، وفريقه الوزاري، لأداء اليمين الدستورية أمام الملك، اليوم الأربعاء.

وكان حسان عقد لقاءات مع أحزاب ممثلة في البرلمان، على رأسها جبهة العمل الإسلامي والميثاق وإرادة وعزم، بعيد إجراء أول انتخابات حزبية في الأردن منذ حوالي 68 عاما.

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