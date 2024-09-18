حكومة حسّان تؤدي اليمين خلال ساعات قليلة

حكومة حسّان تؤدي اليمين خلال ساعات قليلة
التاريخ
9/18/2024 3:00:03 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني – يستعد رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان، وفريقه الوزاري، لأداء اليمين الدستورية أمام الملك، اليوم الأربعاء.
وكان حسان عقد لقاءات مع أحزاب ممثلة في البرلمان، على رأسها جبهة العمل الإسلامي والميثاق وإرادة وعزم، بعيد إجراء أول انتخابات حزبية في الأردن منذ حوالي 68 عاما.
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