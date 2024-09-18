رئيس الوزراء الياباني يعلن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات، معرباً عن أمله بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال كيشيدا: «سنبدأ مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات، ونأمل أن يؤدي إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

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