رئيس الوزراء الياباني يعلن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات، معرباً عن أمله بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال كيشيدا: «سنبدأ مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات، ونأمل أن يؤدي إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
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