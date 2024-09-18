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رئيس الوزراء الياباني يعلن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

9/18/2024 2:31:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات، معرباً عن أمله بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال كيشيدا: «سنبدأ مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات، ونأمل أن يؤدي إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

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