سوق دبي يعلن تغيير اسم العقود المستقبلية للنفط الخام العماني

أعلن سوق دبي المالي، تغيير اسم العقود المستقبلية للنفط الخام العماني "Micro DME"، إلى "Micro GME" المتوفرة للتداول عبر منصة مشتقات السوق.

وقال السوق، في تعميم اليوم، إن هذا التعديل جاء بناء على التغيير الأخير لاسم بورصة دبي للطاقة إلى بورصة الخليج للطاقة.

وأوضح السوق أنه سيتم أيضا إصدار قائمة العقود المستقبلية للنفط الخام العماني باسمها الجديد، مشيراً إلى أن التغييرات سيتم سريانها اعتباراً من يوم "الإثنين" المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.





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