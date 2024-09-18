سوق دبي يعلن تغيير اسم العقود المستقبلية للنفط الخام العماني

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن سوق دبي المالي، تغيير اسم العقود المستقبلية للنفط الخام العماني "Micro DME"، إلى "Micro GME" المتوفرة للتداول عبر منصة مشتقات السوق.
وقال السوق، في تعميم اليوم، إن هذا التعديل جاء بناء على التغيير الأخير لاسم بورصة دبي للطاقة إلى بورصة الخليج للطاقة.
وأوضح السوق أنه سيتم أيضا إصدار قائمة العقود المستقبلية للنفط الخام العماني باسمها الجديد، مشيراً إلى أن التغييرات سيتم سريانها اعتباراً من يوم "الإثنين" المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.
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