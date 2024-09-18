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محمد بن زايد: نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع اليابان بإطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

9/18/2024 2:31:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات الإماراتية اليابانية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي، مشدداً على ضرورة تعزيزها بإطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «تستند العلاقات الإماراتية-اليابانية إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، والتي سوف تفتح آفاقاً جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام للبلدين».

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