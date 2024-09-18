الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة تركزت في سلفيت وبيت لحم والخليل

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / محافظات / PNN / شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تركزت في مدينة سلفيت.

وفي سلفيت، شنت قوات الاحتلال حملة دهم واسعة اعتقلت 22 مواطنًا على الأقل من سلفيت، عرف من بينهم الأسير المحرر مراد فتاش والمحامي سامي طه شاهين، بعد دهم منزليهما في المدينة.

كما عرف من في سلفيت كلا من علي فاتوني، وذياب عمران، وعناد أبو لاوي، ومحمد يسار، ومصعب يسار، ومصطفى زهد، وضياء زهد، ومحمد راسم فاتوني، وعبد الرحيم شاهين، وعبد الرحمن شاهين، وزيد زيادة وهو من بيت ساحور ويسكن مدينة سلفيت.

وطالت الاعتقالات أيضا كلا من سمير دواهقة، وأحمد عبد الفتاح معالي، ومحمد صلاح المصري، وخالد عبد الحافظ ماضي، وعبد القادر عزيز فتاش، وفتحي ابو زاهر.

واستدعت مخابرات الاحتلال كلا من الشابين صهيب بلاسمة وعثمان بلاسمة، إلى جانب تفتيش عدد آخر من المنازل والتحقيق الميداني مع ساكنيها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة عقل قبل انسحابها من مخيم الأمعري جنوب رام الله.

وفي بيت لحم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات شملت مناطق مختلفة من المحافظة، تركزت في قرية حوسان غرباً، حيث تم اعتقال 14 مواطناً من القرية بينهم أشقاء عقب دهم وتفتيش منازلهم.

والمعتقلون من حوسان هم: محمد رأفت حمامرة (27 عاماً)، ومحمد ياسر حمامرة (27 عاما)، ومحمد جمال زعول (29 عاماً)، ومحمد علي سباتين (18 عاماً)، ويزن محمود زعول (21 عاماً)، وباسل محمد زعول (18 عاماً)، وقسام عميرة (19 عاماً).

وطالت الاعتقالات أيضا كلا من عبد الرحمن حمامرة (20 عاماً)، وبلال عوض حمامرة (19 عاماً)، وعبد الحميد سامي حمامرة (30 عاماً)، وقصي محمد سباتين (21 عاماً)، وقتاد ناصر شوشة (20 عاماً)، ومصطفى محمد سباتين (21 عاماً)، ويزن خالد الشوشة (27 عاماً).

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أرسلان مناصرة (20 عاماً) من قرية واد فوكين غرب بيت لحم، عقب دهم وتفتيش منزله في القرية.

كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة في مخيم الفوار جنوب الخليل، وطالت عددا من الشبان، وعاثت خرابا في المنازل خلال اقتحامها.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل تعليق الدوام لهذا اليوم في مدارس الفوار والريحية والحدب بسبب استمرار اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفوار، وعرف من المعتقلين الشاب مجاهد البلاصي.

تأتي هذه الحملة في إطار تصعيد مستمر من قبل قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث تتزايد الاعتقالات والمداهمات بشكل متكرر