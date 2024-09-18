قتيلان في الناصرة والرامة في جرائم إطلاق نار

(MENAFN
- Palestine News Network
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الناصرة/PNN- قُتل شاب (28 عاما) في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، فجر اليوم الأربعاء، وآخر في قرية الرامة قبيل انتصاف الليلة الماضية.
وتم استدعاء طواقم طبية إلى مكان الجريمة في الناصرة، وقام أفرادها بتقديم العلاج الطبي للضحية ونقله إلى المستشفى الإيطالي في المدينة، لكن الأطباء اضطروا إلى إعلان وفاته.
وفي سياق متصل، قُتل الشاب وليد حمدان، في الأربعينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في قرية الرامة، قبيل انتصاف الليلة الماضية.
ويشهد المجتمع الفلسطيني بأراضي عام 48 تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.
ومنذ بداية العام، قُتل 167 مواطنا في مناطق 48، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، بينها إطلاق نار، وطعن، وتفجير مركبات.
وشهد العام الماضي، تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بمناطق 48، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة؛ علما بأنه لم يتم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.
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