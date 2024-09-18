تأجيل مصنع إنتل في ألمانيا.. ماذا سيحدث لمليارات الدعم؟

بعد إرجاء بدء بناء شركة "إنتل" الأمريكية العملاقة لإنتاج أشباه الموصلات في مدينة ماجدبورج الألمانية، اقترح اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية استخدام التمويل الذي خصصته الحكومة الألمانية للمشروع في خفض أسعار الكهرباء.

وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يجب على الحكومة الألمانية استخدام مليارات إنتل التي لم تعد هناك حاجة إليها الآن لخفض رسوم الشبكات، وبالتالي تكاليف الكهرباء"، مؤكدًا أن هذه ستكون أفضل طريقة لاستخدام الأموال من صندوق المناخ والتحول.

وحذر أدريان من زيادة رسوم الشبكات في ظل الحاجة الكبيرة للاستثمار في شبكات الكهرباء، مؤكدًا ضرورة خفض الأعباء في هذا المجال، وأضاف: "أسعار الكهرباء في هذا البلد تكون في بعض الأحيان أعلى بأربعة أضعاف بالنسبة للشركات مقارنة بالدول الأخرى التي يتنافس معها اقتصادنا".

وأشار أدريان إلى أنه إذا تم تمويل رسوم الشبكات بشكل مشترك من خلال صندوق المناخ والتحول، فسيكون ذلك بمثابة تخفيف مباشر للأعباء بالنسبة للشركات، وقال: "على سبيل المثال، بالنسبة للشركات متوسطة الحجم في مجال صناعة الآلات متوسطة الاستهلاك للكهرباء، فإن هذا يمكن أن يقلل تكاليف الطاقة بمقدار مئات الآلاف من اليورو سنويًا"، مضيفًا أن هذا سيساهم أيضًا في تخفيف الأعباء على الشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك للكهرباء بمقدار ملايين اليورو، وقال: "ستكون هذه إشارة مهمة للغاية ومجدية لمستقبل ألمانيا كمركز اقتصادي".

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني يعاني حاليًا من ركود.

وأعلنت شركة "إنتل" قبل يومين إرجاء بناء مصنعها في ماجدبورج. وقال رئيس الشركة، بات جيلسنجر، إنه من المرجح إرجاء المشروع لمدة عامين، حيث تعاني إنتل من خسائر وبدأت برنامج تقشف.

وكانت الحكومة الألمانية قد خططت لدعم مصنع إنتل في مدينة ماجدبورج بحوالي 10 مليارات يورو، وكان من المقرر توفير الأموال من صندوق المناخ والتحول الألماني (KTF)، المخصص للمشاريع البيئية بالإضافة إلى تعزيز التقنيات المهمة.

وقد خصصت الحكومة الألمانية حوالي 4 مليارات يورو لشركة إنتل من صندوق المناخ والتحول الألماني في ميزانية هذا العام.

وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قد طالب في السابق باستخدام "جميع الأموال المخصصة بدون ضرورة لشركة إنتل" لسد الفجوات في الميزانية العامة. كما يفحص القائمون على الميزانية في البرلمان الألماني بنود الإنفاق التي يتعين تغييرها في مشروع ميزانية الحكومة الألمانية بغرض تقليص فجوة في الميزانية تبلغ قيمتها 12 مليار يورو.