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مقتل 4 جنود إسرائيليين في غزة.. أول مجندة تُقتل منذ بدء الهجوم البري

9/18/2024 2:17:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء عن مقتل أربعة من جنوده وإصابة ستة آخرين في اشتباكات وقعت في رفح جنوبي قطاع غزة يوم الثلاثاء. القتلى بينهم ثلاثة من لواء "جعفاتي" ومسعفة في لواء المدرعات.

بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تُعتبر المسعفة عجم نعيم أول مجندة تُقتل منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة. مع هذه الخسائر، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم إلى 348.

وفي الهجوم نفسه، أصيب ضابط وجنديان بجروح خطيرة، بينما تعرض آخران لجروح متوسطة.

وفي حادث منفصل، أصيب ضابط استطلاع بجروح خطيرة إثر تعرضه لنيران "آر بي جي" في رفح يوم الثلاثاء، وفقًا للجيش.


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