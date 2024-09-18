مقتل 4 جنود إسرائيليين في غزة.. أول مجندة تُقتل منذ بدء الهجوم البري

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء عن مقتل أربعة من جنوده وإصابة ستة آخرين في اشتباكات وقعت في رفح جنوبي قطاع غزة يوم الثلاثاء. القتلى بينهم ثلاثة من لواء "جعفاتي" ومسعفة في لواء المدرعات.
بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تُعتبر المسعفة عجم نعيم أول مجندة تُقتل منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة. مع هذه الخسائر، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم إلى 348.
وفي الهجوم نفسه، أصيب ضابط وجنديان بجروح خطيرة، بينما تعرض آخران لجروح متوسطة.
وفي حادث منفصل، أصيب ضابط استطلاع بجروح خطيرة إثر تعرضه لنيران "آر بي جي" في رفح يوم الثلاثاء، وفقًا للجيش.
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