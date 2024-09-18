سلطان بن سليم لـ «البيان»: 136 مليار درهم إجمالي استثمارات «دي بي ورلد» حول العالم

أكد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، أن حجم الاستثمارات المخصصة لتنفيذ الخطط التوسعية للمجموعة عالمياً سيبلغ في عام 2024 أكثر من 7.37 مليارات درهم (ملياري دولار)، بينما سيبلغ حجم القيمة الاستثمارية لمشاريع المجموعة حول العالم، أي إجمالي استثمارات محفظتها المتنوعة، أكثر من 136 مليار درهم (37 مليار دولار)، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل في 78 دولة على ست قارات.

وأضاف سلطان بن سليم لـ((البيان)): إن الاستثمارات المخصصة لتنفيذ الخطط التوسعية والتي تبلغ ملياري دولار سيتم ضخها بشكل رئيسي في دولة الإمارات بما في ذلك شركة الأحواض الجافة العالمية، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، ودَكَار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو)، وجدة (المملكة العربية السعودية)، ودار السلام (تنزانيا)، و((دي بي ورلد لوجستيكس)) (أفريقيا)، ((فريزر ساري دوكس)) (كندا).

لندن جيتواي

وقال سلطان بن سليم إن زيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إلى مجمع ميناء لندن جيتواي للخدمات اللوجستية التابع للمجموعة في المملكة المتحدة أخيراً، تعزز التزام المجموعة بمواصلة تطوير عملياتها.

وأشار إلى أن موانئ دبي العالمية تسعى لترسيخ مكانة ميناء ساوثهامبتون كواحد من أكبر ثلاثة موانئ في المملكة المتحدة، مع التركيز على تطبيق معايير جديدة للابتكار والكفاءة على امتداد شبكتها اللوجستية العالمية.

وقال بن سليم في معرض شرحه لتفاصيل الاستثمارات الكبيرة المنفذة بهدف تعزيز القدرات في محطة حاويات ((ساوثهامبتون جيتواي)): تعد محطة حاويات ساوثهامبتون إحدى الأصول المهمة في رحلة التحول من مشغل عالمي للموانئ إلى شركة لوجستية رائدة ومتكاملة. مؤكداً التزام المجموعة بمواصلة نمو محطة الحاويات، لضمان استمرار ريادتها على صعيد الاستدامة، وذلك بالتوازي مع جهودها المشتركة الهادفة إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.

وأوضح سلطان بن سليم أن التحسينات الأخيرة في محطة حاويات ساوثهامبتون تشمل تركيب أربع رافعات رصيف جديدة، وإدخال ناقلات سرجية هجينة، وتطوير مجمع بوابات جديد يتيح الوصول إلى سفينتين بسعة 24.000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً في وقت واحد، تعاملت محطة الحاويات مع 1.8 مليون حاوية نمطية في عام 2023.

وفي إطار المسيرة المتواصلة لمجموعة موانئ دبي العالمية نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، تقود المجموعة مبادرات مهمة عبر عملياتها في ميناء ساوثهامبتون، بما يشمل التحول نحو استخدام وقود الزيت النباتي المعالج بالهيدروجين، وتجربة تحول نموذجي لزيادة الشحن بالسكك الحديدية، وتزويد السفن بالطاقة الكهربائية في الموانئ.

وإلى جانب العمليات الجارية في ((لندن جيتواي))، تمثل هذه الجهود أساساً مهماً لترسيخ مكانة مجموعة موانئ دبي العالمية كمزود رائد للخدمات اللوجستية الأكثر استدامة في المملكة المتحدة.

أفريقيا

وفي إجابته على سؤال حول مواصلة المجموعة تنفيذ توسعها في العديد من المناطق حول العالم، وأبرز ملامح خططها لا سيما في القارة الأفريقية، قال بن سليم: إن أفريقيا قارة نزخر بالإمكانات، ولكنها تواجه تحديات متأصلة في المناخ الاقتصادي والجيوسياسي المتغير، مشيراً إلى أن موانئ دبي العالمية تدرك مزايا القارة السمراء، وتلتزم بدعم النمو الاقتصادي لا سيما أن أفريقيا تمثل 3% فقط من التجارة العالمية حالياً الأمر الذي يشير إلى الإمكانيات غير المستغلة.

وأضاف بن سليم: ((إن أفريقيا بحاجة إلى أن تتحرر من قيود الاعتماد على السلع الأساسية وتعزيز الاقتصادات المتنوعة والمرنة. وقد رسم التقرير الرابع ((التجارة في مرحلة انتقالية))، الذي تعده الذراع التجارية لمجموعة الايكونوميست سنوياً، بتكليف من مجموعة موانئ دبي العالمية، صورة واعدة لعام 2024.

حيث يتوقع قادة الأعمال نمواً كبيراً في حركة التجارة بين البلدان الأفريقية، وتوقع نحو 30% منهم أن تكون أفريقيا ثالث أكبر سوق لهم بعد أوروبا وأمريكا الشمالية)).

التجارة العالمية

وأكد بن سليم أن المجموعة تسعى باستمرار إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتغيير مفهوم الممكن بالنسبة للمتعاملين والمجتمعات التي تخدمها على مستوى العالم، حيث يعمل في المجموعة فريق متخصص ومتنوع ومحترف يتكون من أكثر من 115000 موظف من 160 جنسية مختلفة.

وتعمل المجموعة على تعزيز شبكتها وحضورها العالمي، وترقية ما تقدمه من خدمات ذات قيمة لا مثيل لها للمتعاملين الذين يسعون إلى تعزيز الروابط التجارية القائمة أو دخول أسواق جديدة.

وأوضح أن موانئ دبي تحرص على استقطاب الكفاءات المواطنة المتميزة لتعزيز اقتصاد دولتنا، حيث قامت ببناء منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والتنمية المهنية التي صممت لدعم تحقيق الهدف الاستراتيجي للمجموعة في بناء ورعاية أجيال إماراتية شابة تقود الابتكار والتغيير في قطاعات اقتصادية رئيسية.

أمان واستدامة

وأضاف أن هناك ضرورة ملحة لمواصلة العمل على تطوير قطاع تجارة عالمي أكثر أماناً واستدامة، بما يرتقي بأدائه وسلامته وتنافسيته، حيث تتمتع مجموعة ((دي بي ورلد)) بحضور قوي ومهم على خريطة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية، من خلال حلولها المتكاملة والمبتكرة، وخبراتها المتميزة في الشحن، لدعم المتعاملين الرئيسيين أمام التحديات التي تواجه عمليات سلاسل التوريد، والتخفيف من عملياتها الممتدة، مشيراً إلى أن قطاع التجارة يتطلب عملية تحديث مستمرة للتشريعات، وتطوير البنى التحتية، وفق أعلى المعايير العالمية، لذلك تركز مجموعة ((دي بي ورلد)) على الاستثمار في توسيع قدراتها اللوجستية، لتقديم مجموعة حلول متكاملة أكثر شمولية لخدمة أصحاب البضائع، عبر مختلف القطاعات، وفي العديد من المناطق والبلدان، لا سيما في الأسواق النامية.

وقال بن سليم إنه رغم استمرار الظروف غير الاعتيادية، والتغير الحاصل في منظومة التجارة العالمية، إلا أننا نحرص على إقامة شراكات متعددة الأبعاد، بهدف تعزيز الروابط التجارية حول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز