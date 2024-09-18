صندوق النقد الدولي يرجئ مشاورات كانت مقررة مع روسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال أليكسي موجين ممثل روسيا لدى صندوق النقد الدولي القول اليوم الأربعاء إن الصندوق أرجأ بعثة كان من المقرر أن تجري مشاورات مع روسيا إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن
موجين
إن "إدارة الصندوق أبلغت الجانب الروسي والمجلس التنفيذي للصندوق بإرجاء مهمة البعثة لأجل غير مسمى".
وأضاف أن سبب التأجيل الذي تم ذكره هو "عدم الاستعداد الفني من جانب البعثة لإجراء المشاورات".
ولم يرد صندوق النقد حتى الآن على طلب للتعليق.
واعترضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون على البعثة كونها ستظهر أن العلاقات مع روسيا أصبحت طبيعية.
وجرى الإبلاغ بقرار الصندوق يوم الاثنين وهو اليوم الذي كان من المفترض أن تبدأ فيه البعثة مشاورات عبر الإنترنت.
وكان من المقرر أن يتبع ذلك زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى موسكو لعقد اجتماعات مع المسؤولين الروس.
وكانت آخر بعثة سنوية لصندوق النقد الدولي قد زارت روسيا في نوفمبر
2019 قبل جائحة كوفيد-19.
ولم يتم إيفاد أي بعثات من الصندوق إلى روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
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