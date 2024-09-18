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صندوق النقد الدولي يرجئ مشاورات كانت مقررة مع روسيا

9/18/2024 12:23:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال أليكسي موجين ممثل روسيا لدى صندوق النقد الدولي القول اليوم الأربعاء إن الصندوق أرجأ بعثة كان من المقرر أن تجري مشاورات مع روسيا إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن
موجين
إن "إدارة الصندوق أبلغت الجانب الروسي والمجلس التنفيذي للصندوق بإرجاء مهمة البعثة لأجل غير مسمى".

وأضاف أن سبب التأجيل الذي تم ذكره هو "عدم الاستعداد الفني من جانب البعثة لإجراء المشاورات".

ولم يرد صندوق النقد حتى الآن على طلب للتعليق.

واعترضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون على البعثة كونها ستظهر أن العلاقات مع روسيا أصبحت طبيعية.

وجرى الإبلاغ بقرار الصندوق يوم الاثنين وهو اليوم الذي كان من المفترض أن تبدأ فيه البعثة مشاورات عبر الإنترنت.

وكان من المقرر أن يتبع ذلك زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى موسكو لعقد اجتماعات مع المسؤولين الروس.

وكانت آخر بعثة سنوية لصندوق النقد الدولي قد زارت روسيا في نوفمبر
2019 قبل جائحة كوفيد-19.

ولم يتم إيفاد أي بعثات من الصندوق إلى روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.


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