الذهب يترقب خفض الفائدة الأمريكي.. استقرار الأسعار قبل القرار الحاسم

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفضا كبيرا للفائدة في وقت لاحق من اليوم.
ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 2571.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0224 بتوقيت جرينتش. وسجل الذهب يوم الاثنين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2597.60 دولار.
ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأمريكي أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد ذلك.
وعادة ما تصبح السبائك التي لا تدر عوائد استثمارا مفضلا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات الاضطرابات الجيوسياسية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المئة إلى 30.42 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 979.85 دولار. كما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1109.42 دولار.
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