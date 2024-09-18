الذهب يترقب خفض الفائدة الأمريكي.. استقرار الأسعار قبل القرار الحاسم

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفضا كبيرا للفائدة في وقت لاحق من اليوم.

ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 2571.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0224 بتوقيت جرينتش. وسجل الذهب يوم الاثنين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2597.60 دولار.

ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأمريكي أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد ذلك.

وعادة ما تصبح السبائك التي لا تدر عوائد استثمارا مفضلا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات الاضطرابات الجيوسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المئة إلى 30.42 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 979.85 دولار. كما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1109.42 دولار.

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