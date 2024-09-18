تعليق رحلات لوفتهانزا وإير فرانس إلى إسرائيل بعد تفجيرات البيجرات في لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا و"إير فرانس" تعليق رحلاتها إلى إسرائيل لأسباب أمنية، حسبما أفادت الشركات يوم الثلاثاء.
وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصيب نحو ثلاثة آلاف في انفجارات منسقة مشتبه بها لأجهزة اتصالات محمولة عبر لبنان مساء الثلاثاء.
وأوقفت شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا جميع الرحلات إلى ومن تل أبيب والعاصمة الإيرانية طهران حتى غد الخميس على الأقل، وفقا لبيان الشركة.
وجاء في البيان: "خلال هذه الفترة، سيتم أيضا تجاوز المجال الجوي الإسرائيلي والإيراني من قبل جميع شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا".
وتابع: "تواصل مجموعة لوفتهانزا مراقبة الوضع عن كثب وستقيّمه بشكل إضافي في الأيام المقبلة".
ويمكن للمسافرين إعادة حجز تذاكرهم مجانا أو الحصول على استرداد كامل.
وتشمل شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا كلا من "سويس"، "أوستريان"، "بروسلز إيرلاينز" و"يورووينجز" بجانب الناقلة الرئيسية الألمانية لوفتهانزا.
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