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تعليق رحلات لوفتهانزا وإير فرانس إلى إسرائيل بعد تفجيرات البيجرات في لبنان

9/18/2024 12:23:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا و"إير فرانس" تعليق رحلاتها إلى إسرائيل لأسباب أمنية، حسبما أفادت الشركات يوم الثلاثاء.

وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصيب نحو ثلاثة آلاف في انفجارات منسقة مشتبه بها لأجهزة اتصالات محمولة عبر لبنان مساء الثلاثاء.

وأوقفت شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا جميع الرحلات إلى ومن تل أبيب والعاصمة الإيرانية طهران حتى غد الخميس على الأقل، وفقا لبيان الشركة.

وجاء في البيان: "خلال هذه الفترة، سيتم أيضا تجاوز المجال الجوي الإسرائيلي والإيراني من قبل جميع شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا".

وتابع: "تواصل مجموعة لوفتهانزا مراقبة الوضع عن كثب وستقيّمه بشكل إضافي في الأيام المقبلة".

ويمكن للمسافرين إعادة حجز تذاكرهم مجانا أو الحصول على استرداد كامل.

وتشمل شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا كلا من "سويس"، "أوستريان"، "بروسلز إيرلاينز" و"يورووينجز" بجانب الناقلة الرئيسية الألمانية لوفتهانزا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

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