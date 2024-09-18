النصر السعودي يراهن على بيولي بـ 6 ملايين يورو.. إقالة كاسترو تشعل التغييرات

اتفق نادي النصر السعودي بشكل رسمي مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي للإشراف على فريقه خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، الذي تم إقالته مساء الثلاثاء بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن العقد مع بيولي سيمتد لموسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، ومن المنتظر أن يصل المدرب الإيطالي إلى الرياض خلال الساعات المقبلة لتسلم المهمة رسميًا.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن بيولي سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 6 ملايين يورو، متفوقًا على راتبه السابق في ميلان بمليوني يورو، ما يعكس قيمة الرهان الكبير الذي وضعه النصر على المدرب الإيطالي لقيادة الفريق في المرحلة القادمة.

وكان بيولي قد اقترب من تدريب نادي الاتحاد في بداية الموسم، لكنه فضل في النهاية قبول عرض النصر بعد إقالة كاسترو، الذي فشل في تحقيق النتائج المطلوبة في الموسم الحالي.

وأعلنت إدارة نادي النصر، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قرارها بإنهاء العلاقة التعاقدية مع كاسترو، مشيرة إلى تقديرها لجهوده السابقة مع الفريق ومتمنية له التوفيق في المستقبل.

هذا التغيير جاء عقب تعادل الفريق مع الشرطة بهدف لمثله في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، ما دفع الإدارة لإجراء تغيير جذري على رأس الجهاز الفني.