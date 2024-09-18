Wednesday, 18 September 2024 07:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النصر السعودي يراهن على بيولي بـ 6 ملايين يورو.. إقالة كاسترو تشعل التغييرات

9/18/2024 12:13:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتفق نادي النصر السعودي بشكل رسمي مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي للإشراف على فريقه خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، الذي تم إقالته مساء الثلاثاء بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن العقد مع بيولي سيمتد لموسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، ومن المنتظر أن يصل المدرب الإيطالي إلى الرياض خلال الساعات المقبلة لتسلم المهمة رسميًا.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن بيولي سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 6 ملايين يورو، متفوقًا على راتبه السابق في ميلان بمليوني يورو، ما يعكس قيمة الرهان الكبير الذي وضعه النصر على المدرب الإيطالي لقيادة الفريق في المرحلة القادمة.

وكان بيولي قد اقترب من تدريب نادي الاتحاد في بداية الموسم، لكنه فضل في النهاية قبول عرض النصر بعد إقالة كاسترو، الذي فشل في تحقيق النتائج المطلوبة في الموسم الحالي.

وأعلنت إدارة نادي النصر، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قرارها بإنهاء العلاقة التعاقدية مع كاسترو، مشيرة إلى تقديرها لجهوده السابقة مع الفريق ومتمنية له التوفيق في المستقبل.

هذا التغيير جاء عقب تعادل الفريق مع الشرطة بهدف لمثله في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، ما دفع الإدارة لإجراء تغيير جذري على رأس الجهاز الفني.

MENAFN18092024000110011019ID1108685871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث