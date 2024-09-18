أول تصريح لرئيس شركة جولد أبوللو التايوانية المصنعة لأجهز البيجر المتفجرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال هسو تشينج كوانج، مؤسس شركة جولد أبوللو التايوانية، للصحفيين اليوم الأربعاء إن أجهزة المناداة (البيجر) التي انفجرت في لبنان أمس الثلاثاء ليست من تصنيع الشركة.
وقُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب نحو
ثلاثة آلاف عندما انفجرت الأجهزة، التي يستخدمها عناصر جماعة حزب الله اللبنانية، بشكل متزامن.
وأوضح هسو أن الأجهزة التي تعرضت للانفجار صُنعت من قِبل شركة في أوروبا تمتلك الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.
وأضاف: "المنتج ليس تابعاً لنا، إنه فقط يحمل علامتنا التجارية".
ولم يكشف هسو عن اسم الشركة التي قال إنها صنّعت الأجهزة، واعتبر أن شركته أيضاً ضحية للحادث. وتابع قائلاً: "نحن شركة مسؤولة، وهذا أمر محرج للغاية".
وكان مصدران مطلعان على عمليات جماعة حزب الله قد أبلغا رويترز في وقت سابق من هذا العام بأن مقاتلي الجماعة بدأوا في استخدام هذه الأجهزة لتجنب رصد مواقعهم من قبل إسرائيل.
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