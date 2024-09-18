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أول تصريح لرئيس شركة جولد أبوللو التايوانية المصنعة لأجهز البيجر المتفجرة

9/18/2024 12:13:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال هسو تشينج كوانج، مؤسس شركة جولد أبوللو التايوانية، للصحفيين اليوم الأربعاء إن أجهزة المناداة (البيجر) التي انفجرت في لبنان أمس الثلاثاء ليست من تصنيع الشركة.

وقُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب نحو
ثلاثة آلاف عندما انفجرت الأجهزة، التي يستخدمها عناصر جماعة حزب الله اللبنانية، بشكل متزامن.

وأوضح هسو أن الأجهزة التي تعرضت للانفجار صُنعت من قِبل شركة في أوروبا تمتلك الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.

وأضاف: "المنتج ليس تابعاً لنا، إنه فقط يحمل علامتنا التجارية".

ولم يكشف هسو عن اسم الشركة التي قال إنها صنّعت الأجهزة، واعتبر أن شركته أيضاً ضحية للحادث. وتابع قائلاً: "نحن شركة مسؤولة، وهذا أمر محرج للغاية".

وكان مصدران مطلعان على عمليات جماعة حزب الله قد أبلغا رويترز في وقت سابق من هذا العام بأن مقاتلي الجماعة بدأوا في استخدام هذه الأجهزة لتجنب رصد مواقعهم من قبل إسرائيل.

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