نيويورك تايمز تكشف سر شحنة البيجرات المتفجرة في لبنان

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تفاصيل جديدة حول الانفجارات التي هزّت لبنان يوم الثلاثاء، عندما انفجرت أجهزة النداء اللاسلكية (البيجر) بأيدي عناصر حزب الله، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة ما يقارب 3600 شخص، من بينهم السفير الإيراني في لبنان.

ووفقًا للتقرير، تبيّن أن هذه الأجهزة تم تصنيعها في تايوان من قبل شركة "جولد أبولو"، إلا أن التحقيقات تشير إلى أن إسرائيل قامت بتفخيخ هذه الأجهزة قبل شحنها إلى لبنان، مما أدى إلى وقوع هذا الهجوم غير المسبوق.

شحنة البيجر

ذكر التقرير أن أجهزة النداء التي انفجرت في مواقع متفرقة داخل لبنان تم تعديلها بشكل متقن من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، حيث تم زرع ما يصل إلى ثلاثة غرامات من المتفجرات في كل جهاز، وهي كمية صغيرة لكنها كافية لإحداث الدمار الذي شهدته البلاد.

وأكد مصدر أمني لبناني أن هذه المتفجرات كانت مخبأة داخل اللوحات الإلكترونية للأجهزة، بحيث لا يمكن اكتشافها باستخدام الأجهزة التقليدية أو الماسحات الضوئية. وقد تم تشغيل هذه المتفجرات بشكل متزامن عبر رسالة مشفرة، مما أدى إلى انفجار ما يقارب ثلاثة آلاف جهاز في الوقت نفسه.

وأشار تقرير "نيويورك تايمز" إلى أن الطلبية التي حصل عليها حزب الله تضمنت حوالي ثلاثة آلاف جهاز من طراز "إيه بي 924"، وقد تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية من الوصول إلى سلسلة توريد هذه الأجهزة، مما سهل عليهم زرع المتفجرات دون إثارة الشكوك.

ردود الأفعال

من جانبه صرّح هسو تشينج كوانج، مؤسس شركة "غولد أبولو" التايوانية، بأن شركته ليست مسؤولة عن هذه الانفجارات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التي تم تفجيرها لم تصنّع من قبل شركته بشكل مباشر، بل تحمل فقط علامتها التجارية وتم تصنيعها من قبل شركة أوروبية أخرى. وأكد أن شركته أيضًا ضحية لهذا الحادث وأنهم ملتزمون بالمسؤولية.

في الوقت نفسه، حمّلت الحكومة اللبنانية وجماعة حزب الله إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الانفجارات، رغم أن إسرائيل لم تصدر أي تعليق رسمي بشأن الحادث حتى الآن.

تكشف هذه التفاصيل عن عملية معقدة قام بها جهاز الموساد الإسرائيلي، حيث تمكن من التلاعب بعملية توريد الأجهزة لصالح حزب الله، وتحويل هذه الأجهزة إلى أدوات للدمار. يشير ذلك إلى مدى دقة هذه العملية، والتي تستدعي تحقيقات موسعة لمعرفة كيفية التسلل إلى سلاسل الإمداد العالمية وزرع المتفجرات بطريقة لا يمكن اكتشافها حتى بعد وصول الأجهزة إلى وجهتها.