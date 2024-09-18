استقرار أسعار النفط وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية وتوترات الشرق الأوسط

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها خلال الجلستين السابقتين، مع ترقب المستثمرين للقرار المتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض أسعار الفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بمقدار ثلاثة سنتات لتصل إلى 73.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:53 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بمقدار 11 سنتًا، أو بنسبة 0.2%، لتسجل 71.08 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بنحو دولار للبرميل أمس الثلاثاء، في ظل استمرار اضطراب الإمدادات في الولايات المتحدة، أكبر للنفط في العالم، بعد إعصار "فرنسين"، إضافة إلى مراهنات المتعاملين على زيادة الطلب مع ما قد يكون أول خفض لأسعار الفائدة من قبل المركزي الأمريكي خلال الأربع سنوات الماضية.

كما دعمت الأسعار احتمالات اتساع أعمال العنف في الشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى اضطرابات محتملة للإنتاج في منطقة حيوية، بعد تفجيرات متزامنة استهدفت أجهزة نداء (بيجر) تابعة لحزب الله، التي اتهمت إسرائيل بالمسؤولية عنها.

وتلقت الأسواق دعما إضافيا من توقعات بقيام الولايات المتحدة بشراء النفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.