البيت الأبيض: بعيدون كل البعد عن أي حوار مع إيران في الوقت الراهن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 17 – 9 (كونا) –- أكد البيت الابيض اليوم الثلاثاء أن الإدارة الأمريكية لا ترى أي فرصة في الوقت الراهن لإجراء حوار مع إيران حول برنامجها النووي أو أي ملف آخر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان بيير ردا على سؤال حول دعوات أطلقها مسؤولون إيرانيون مؤخرا لإجراء حوار إيراني - أمريكي حول البرنامج النووي الإيراني "نحن بعيدون كل البعد عن أي حوار من هذا القبيل .. حكمنا على إيران من خلال أفعالها وليس أقوالها".
وأوضحت أن واشنطن تنظر إلى النهج الدبلوماسي باعتباره "أفضل وسيلة" للتوصل إلى حل طويل الأمد عندما يتعلق الأمر بالبرنامج النووي الإيراني "إلا أننا كنا واضحين دائما بشأن هذا الأمر .. إذا أرادت إيران إظهار جديتها أو نهجها الجديد فعليها أن توقف التصعيد النووي والإقليمي".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافئيل غروسي قد قال أمس إن إيران توقفت عن تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في البيان المشترك الذي أبرمته مع الوكالة في مارس من العام الماضي معربا عن الأمل في أن تقوم الحكومة الإيرانية الجديدة بتصحيح هذا المسار. (النهاية)
ا م م / س ع م
MENAFN17092024000071011013ID1108685811
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