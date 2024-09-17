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البيت الأبيض: بعيدون كل البعد عن أي حوار مع إيران في الوقت الراهن

9/17/2024 11:57:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 – 9 (كونا) –- أكد البيت الابيض اليوم الثلاثاء أن الإدارة الأمريكية لا ترى أي فرصة في الوقت الراهن لإجراء حوار مع إيران حول برنامجها النووي أو أي ملف آخر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان بيير ردا على سؤال حول دعوات أطلقها مسؤولون إيرانيون مؤخرا لإجراء حوار إيراني - أمريكي حول البرنامج النووي الإيراني "نحن بعيدون كل البعد عن أي حوار من هذا القبيل .. حكمنا على إيران من خلال أفعالها وليس أقوالها".
وأوضحت أن واشنطن تنظر إلى النهج الدبلوماسي باعتباره "أفضل وسيلة" للتوصل إلى حل طويل الأمد عندما يتعلق الأمر بالبرنامج النووي الإيراني "إلا أننا كنا واضحين دائما بشأن هذا الأمر .. إذا أرادت إيران إظهار جديتها أو نهجها الجديد فعليها أن توقف التصعيد النووي والإقليمي".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافئيل غروسي قد قال أمس إن إيران توقفت عن تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في البيان المشترك الذي أبرمته مع الوكالة في مارس من العام الماضي معربا عن الأمل في أن تقوم الحكومة الإيرانية الجديدة بتصحيح هذا المسار. (النهاية)

ا م م / س ع م



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