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المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين انتهاكات الاحتلال وتناشد التصويت لمشروع قرار المحكمة الدولية

9/17/2024 11:57:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 9 (كونا) -- دان المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك اليوم الثلاثاء "جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني" داعيا أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إظهار دعمهم للفلسطينيين من أجل إنهاء وجود الاحتلال الاسرائيلي على أراضيهم.
وطالب الضحاك - متحدثا باسم المجموعة العربية - الأعضاء أثناء استئناف الجمعية العامة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول فلسطين بإيقاف السياسات والإجراءات العدوانية للاحتلال فورا.
وقدم الضحاك التهنئة لدولة فلسطين لمباشرتها التمتع بالحقوق والامتيازات الإضافية التي أقرتها الجمعية العامة اعتبارا من هذه الدورة مشيرا إلى أن المجموعة العربية تتطلع إلى نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت.
ورحب المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية مشددا على ضرورة متابعته والعمل على تنفيذه.
وقال إن التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة يتجلى في دعم مشروع القرار الذي يطالب الاحتلال بأن ينهي "وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.
وحث السفير السوري أعضاء الجمعية العامة على دعم الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه الراسخ وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
من جانبه أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل أن فتوى محكمة العدل الدولية جاءت متسقة مع ما يؤمن به المجتمع الدولي تجاه الحق الفلسطيني.
وأشار الواصل إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الممتدة عبر عقود من الزمن لا تزال تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وحمل المجتمع الدولي مسؤولية مراقبة تنفيذ التزامات الاحتلال قائلا إن "التفعيل الحقيقي الذي ننشده جميعا ونصبو إليه لدور الأمم المتحدة لابد أن يبدأ باحترام قراراتها وتعزيز دور أجهزتها".
ودعا "الدول الأعضاء المحبة للسلام" للتصويت لصالح مشروع القرار كونه يعيد التأكيد على احترام المجتمع الدولي لرأي المحكمة ويهدف إلى تأكيد "الحق الفلسطيني المنهوب" ويؤسس لمرحلة تفضي إلى السلام.
وذكر أن بلاده تؤكد على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
من جهته شدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال وردع سلوكه العدواني ضد الشعب الفلسطيني للحفاظ على الأمن الدولي بعد أن تمادى في انتهاكاته المرتبطة باحتلاله للأراضي الفلسطينية.
وأشار عبدالخالق كذلك إلى ما وصفه بتمادي الاحتلال في عدوانه على الأمم المتحدة ذاتها بقتل أكثر من 220 موظفا أمميا.
وأوضح أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية صدر في وقت تستمر فيه آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير قطاع غزة.
وطالب مجددا "بحتمية إصدار مجلس الأمن لقرار وفق الفصل السابع يلزم الاحتلال بإيقاف العدوان بشكل فوري وإيصال المساعدات من دون عوائق لحفظ السلم والأمن الدوليين ومساءلته على انتهاكاته للقانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن".
وناشد السفير المصري - باسم بلاده - أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت لصالح مشروع القرار من أجل حماية مصداقية هذه المنظمة ولدعم الحل السلمي للقضية الفلسطينية ولصالح الحق والعدالة.
من جانبه وصف الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بأنه "مفصل تاريخي في القضية الفلسطينية".
وأكد الحمود أن تنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري "واجب علينا كدول ومنظمات دولية ومجتمع دولي" مضيفا أنه "أكد ما كنا جميعا ندركه منذ عقود وهو أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني".
وأشار إلى أن السياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة قد سعت إلى "إجهاض" حق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره "وهو ما لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح به".
واعتبر السفير الأردني عدم تقديم الدعم للاحتلال في استمرار جرائمه وخروقاته بحق الشعب الفلسطيني "ليس ترفا فكريا وإنما واجب قانوني على كل دولة وعلى المجتمع الدولي ككل تنفيذه".
وطالب المجتمع الدولي ببلورة موقف موحد يدين "استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية وخروقاتها" للوضع التاريخي القائم في القدس وأن يلزم الاحتلال بإيقاف انتهاكاته في الضفة الغربية وسياساته الرامية إلى "جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة لا يحمد عقباها". (النهاية)

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