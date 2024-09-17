Wednesday, 18 September 2024 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(ريال مدريد) يهزم (شتوتغارت) بثلاثة أهداف لهدف في دوري أبطال أوروبا

9/17/2024 11:57:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 17 - 9 (كونا) -- فاز (ريال مدريد) الاسباني على ضيفه (شتوتغارت) الالماني بثلاثة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بنظامه الجديد.
وانتهى الشوط الأول على ملعب (سانتياغو برنابيو) من دون أهداف لكن الفرنسي كيليان مبابي نجح في مطلع الشوط الثاني بتسجيل هدف التقدم لحامل اللقب في الدقيقة 46 من زمن اللقاء.
وفي الدقيقة 68 سجل دينيز أونديف هدف التعادل للفريق الألماني لكن مواطنه أنطونيو روديغر سجل الهدف الثاني للريال في الدقيقة 83 قبل أن يضيف البرازيلي فليبي اندريك الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة حصد (ريال مدريد) النقاط الثلاث الأولى بالمسابقة التي سيلتقي فيها مع (بنفيكا) البرتغالي في الجولة الثانية في 2 أكتوبر المقبل. (النهاية)

ه ن د / ر ج



MENAFN17092024000071011013ID1108685809

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث