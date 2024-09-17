(ريال مدريد) يهزم (شتوتغارت) بثلاثة أهداف لهدف في دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 17 - 9 (كونا) -- فاز (ريال مدريد) الاسباني على ضيفه (شتوتغارت) الالماني بثلاثة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم
بنظامه الجديد.
وانتهى الشوط الأول على ملعب (سانتياغو برنابيو) من دون أهداف لكن الفرنسي كيليان مبابي نجح في مطلع الشوط الثاني بتسجيل هدف التقدم لحامل اللقب في الدقيقة 46 من زمن اللقاء.
وفي الدقيقة 68 سجل دينيز أونديف هدف التعادل للفريق الألماني لكن مواطنه أنطونيو روديغر سجل الهدف الثاني للريال في الدقيقة 83 قبل أن يضيف البرازيلي فليبي اندريك الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة حصد (ريال مدريد) النقاط الثلاث الأولى بالمسابقة التي سيلتقي فيها مع (بنفيكا) البرتغالي في الجولة الثانية في 2 أكتوبر المقبل. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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