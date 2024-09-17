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واشنطن تقول إنها تجمع معلومات عن تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان

9/17/2024 11:57:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 9 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أنها تجمع معلومات عن تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان وأن سياستها باقية على حالها وتسعى إلى حل دبلوماسي للصراع مع الاحتلال الاسرائيلي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين في مقر الوزارة إن "الوقت مبكر للقول ما إذا كانت الأحداث في لبنان ستؤثر على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وأوضح المتحدث أن "المدنيين لا يجب أن يكونوا أهدافا مشروعة لأي نوع من العمليات وأن على الأطراف الإقليمية والدولية مسؤولية احتواء الصراع" مضيفا ان الولايات المتحدة ترحب بأي دور من أجل ذلك.
وحث ميلر إيران على "عدم استغلال الوضع في لبنان من أجل المزيد من تصعيد الوضع بالمنطقة".
وشهد لبنان بعد ظهر اليوم سقوط عشرات الإصابات والقتلى في عدد من المناطق جراء انفجار أجهزة نظام (البايجر) المحمولة باليد.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 11 قتيلا بينهم طفلة سقطوا في هذه الحوادث فضلا عن نحو أربعة آلاف جريح بينهم ما يقارب 200 في حالة حرجة.(النهاية)

ع س ج / ر ج



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