واشنطن تقول إنها تجمع معلومات عن تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 17 - 9 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أنها تجمع معلومات عن تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان وأن سياستها باقية على حالها وتسعى إلى حل دبلوماسي
للصراع مع الاحتلال الاسرائيلي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين في مقر الوزارة إن "الوقت مبكر للقول ما إذا كانت الأحداث في لبنان ستؤثر على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وأوضح المتحدث أن "المدنيين لا يجب أن يكونوا أهدافا مشروعة لأي نوع من العمليات وأن على الأطراف الإقليمية والدولية مسؤولية احتواء الصراع" مضيفا ان الولايات المتحدة ترحب بأي دور من أجل ذلك.
وحث ميلر إيران على "عدم استغلال الوضع في لبنان من أجل المزيد من تصعيد الوضع بالمنطقة".
وشهد لبنان بعد ظهر اليوم سقوط عشرات الإصابات والقتلى في عدد من المناطق جراء انفجار أجهزة نظام (البايجر) المحمولة باليد.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 11 قتيلا بينهم طفلة سقطوا في هذه الحوادث فضلا عن نحو أربعة آلاف جريح بينهم ما يقارب 200 في حالة حرجة.(النهاية)
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