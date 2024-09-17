الكويت تفوز بجائزة افضل عرض متكامل في مهرجان المسرح الخليجي بدورته ال14 في الرياض

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خالد الشمري الرياض - 17 - 9 (كونا) -- فازت مسرحية (غصة عبور) الكويتية اليوم الثلاثاء بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان المسرح الخليجي بدورته ال14 في الرياض.
وشهد حفل ختام المهرجان الذي دام من 10 الى 17 اكتوبر في جامعة
الأميرة نورة حصول دولة الكويت على جائزة أفضل تأليف لكاتبة المسرحية تغريد الداوود ومخرجها محمد الانصاري فضلا عن جائزة افضل نص مسرحي مناصفة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجائزة افضل ممثل
في دور ثان للفنان عبدالله التركماني.
وهنأ رئيس الوفد الكويتي فالح المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب حفل ختام المهرجان دولة الكويت وفرقة المسرح الكويتي بمناسبة حصول العرض على الجوائز افضل عرض مسرحي وجائزة التأليف وجائزة افضل ممثل دور ثان.
واعرب المطيري عن الشكر لمعالي وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري والمجلس الوطني للثقافة للفنون والاداب على حرصهم على مشاركة الكويت في هذا المحفل الخليجي الذي انطلقت اول دورة له بالكويت في عام 1988 مبينا ان هذا يدل على الريادة الكويتية في المحافل الدولية.
من جهتها اعربت الكاتبة تغريد الداوود عن سعادتها بهذا الفوز الثمين وبالترشيحات التي نالتها دولة الكويت خاصة بعد الإشادة الكبيرة التي نالها العرض المسرحي بين الجمهور والفنانين الضيوف.
واضافت "نحمد الله اننا مثلنا الكويت خير تمثيل وهذا نتيجة التناغم الكبير بين فريق العمل".
وتقدمت بالشكر الجزيل لوزير الاعلام الكويتي والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وفرقة المسرح الكويتي وعموم فناني الكويت على تواصلهم ودعمهم وفي مقدمتهم الفنانة القديرة حياة الفهد والفنانين محمد المنصور جاسم النبهان عبدالرحمن العقل ومحمد جابر. (النهاية) خ ن ش / ر ج
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