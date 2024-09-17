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إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تقترح تغريم (سبيس إكس) لمخالفتها قواعد الإطلاق

9/17/2024 11:57:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 9 (كونا) -- أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها اقترحت تغريم شركة (سبيس إكس) بمبلغ يزيد على 633 ألف دولار من الغرامات المدنية وذلك لعدم امتثالها لمتطلبات الإطلاق مشيرة إلى مخالفات تتعلق بعمليتي إطلاق صاروخين عام 2023.
وأوضحت الإدارة في بيان أن الشركة فشلت في الحصول على "الموافقة اللازمة لتعديل خطة الاتصالات الخاصة بتراخيصها المتعلقة بالإطلاق" من قاعدة (كيب كانافيرال) في ولاية فلوريدا بالجنوب الشرقي الأمريكي.
وأضافت أن "سبيس إكس استخدمت مزرعة غير معتمدة لتخزين الوقود الصاروخي قبل مهمة تمت في 28 يوليو 2023 وذلك بعد أن قدمت طلبا لتعديل خطة موقع المواد المتفجرة المتعلقة بتراخيصها للاطلاق من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا".
واعتبرت أن "فشل الشركة في الامتثال لمتطلبات السلامة سيؤدي إلى عواقب وخيمة" مشددة على أهمية الالتزام بقواعد السلامة من قبل الشركات التي تتوافر على رخص النقل الفضائي التجاري.
وسيكون لدى شركة (سبيس إكس) التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك 30 يوما للرد على إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وقد يكون لهذه الغرامة تأثير مباشر في عملياتها المستقبلية وتعاونها مع السلطات التنظيمية.
وتعتبر هذه العقوبة المقترحة هي أحدث أزمة بين شركة (سبيس إكس) وإدارة الطيران الفيدرالية. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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