إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تقترح تغريم (سبيس إكس) لمخالفتها قواعد الإطلاق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 17 - 9 (كونا) -- أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها اقترحت تغريم شركة (سبيس إكس) بمبلغ يزيد على 633 ألف دولار من الغرامات المدنية وذلك لعدم امتثالها لمتطلبات الإطلاق مشيرة إلى مخالفات تتعلق بعمليتي إطلاق صاروخين عام 2023.
وأوضحت الإدارة في بيان أن الشركة فشلت في الحصول على "الموافقة اللازمة لتعديل خطة الاتصالات الخاصة بتراخيصها المتعلقة بالإطلاق" من قاعدة (كيب كانافيرال) في ولاية فلوريدا بالجنوب الشرقي الأمريكي.
وأضافت أن "سبيس إكس استخدمت مزرعة غير معتمدة لتخزين الوقود الصاروخي قبل مهمة تمت في 28 يوليو 2023 وذلك بعد أن قدمت طلبا لتعديل خطة موقع المواد المتفجرة المتعلقة بتراخيصها للاطلاق من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا".
واعتبرت أن "فشل الشركة في الامتثال لمتطلبات السلامة سيؤدي إلى عواقب وخيمة" مشددة على أهمية الالتزام بقواعد السلامة من قبل الشركات التي تتوافر على رخص النقل الفضائي التجاري.
وسيكون لدى شركة (سبيس إكس) التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك 30 يوما للرد على إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وقد يكون لهذه الغرامة تأثير مباشر في عملياتها المستقبلية وتعاونها مع السلطات التنظيمية.
وتعتبر هذه العقوبة المقترحة هي أحدث أزمة بين شركة (سبيس إكس) وإدارة الطيران الفيدرالية. (النهاية)
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