تونس والمملكة العربية السعودية تؤكدان الحرص المشترك على تطوير التعاون الأقتصادي ودعم الاستثمار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 17 - 9 (كونا) -- أكد وزير
الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ ووزير الإستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح اليوم الثلاثاء الحرص المشترك لبلديهما على تطوير التعاون الأقتصادي ودعم الاستثمارات السعودية في تونس في اطار شراكة مثمرة بين البلدين.
وذكرت وزارة الإقتصاد والتخطيط التونسية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عبر تقنية الاتصال بالفيديو جمع الوزيرين إضافة إلى سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز بن على الصقر.
ونقلت الوزارة تأكيد الوزير التونسي على رغبة بلاده في تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والشراكة مع المملكة خاصة على مستوى الإستثمار والتعاون المالي معربا عن اهتمام الحكومة التونسية واستعدادها لتوفير كل الظروف الملائمة لتعزيز الإستثمارات السعودية في تونس.
من جهته أبدى الوزير الفالح اهتمام الجانب السعودي بالاستثمار في تونس بمختلف المجالات ومن بينها مجالات السياحة والنقل البحري والطاقات المتجددة لاسيما الهيدروجين الأخضر والصناعة.
وأشار في هذا الأطار إلى إستعداده لبرمجة زيارة إلى تونس في أفضل الآجال على رأس وفد من رجال الأعمال وكبريات الشركات لاستكشاف الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة والعمل على تجسيدها في مشاريع منتجة تسهم في المزيد من تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. (النهاية)
ش ب م / ر ج
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