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تونس والمملكة العربية السعودية تؤكدان الحرص المشترك على تطوير التعاون الأقتصادي ودعم الاستثمار

9/17/2024 11:57:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 17 - 9 (كونا) -- أكد وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ ووزير الإستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح اليوم الثلاثاء الحرص المشترك لبلديهما على تطوير التعاون الأقتصادي ودعم الاستثمارات السعودية في تونس في اطار شراكة مثمرة بين البلدين.
وذكرت وزارة الإقتصاد والتخطيط التونسية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عبر تقنية الاتصال بالفيديو جمع الوزيرين إضافة إلى سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز بن على الصقر.
ونقلت الوزارة تأكيد الوزير التونسي على رغبة بلاده في تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والشراكة مع المملكة خاصة على مستوى الإستثمار والتعاون المالي معربا عن اهتمام الحكومة التونسية واستعدادها لتوفير كل الظروف الملائمة لتعزيز الإستثمارات السعودية في تونس.
من جهته أبدى الوزير الفالح اهتمام الجانب السعودي بالاستثمار في تونس بمختلف المجالات ومن بينها مجالات السياحة والنقل البحري والطاقات المتجددة لاسيما الهيدروجين الأخضر والصناعة.
وأشار في هذا الأطار إلى إستعداده لبرمجة زيارة إلى تونس في أفضل الآجال على رأس وفد من رجال الأعمال وكبريات الشركات لاستكشاف الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة والعمل على تجسيدها في مشاريع منتجة تسهم في المزيد من تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. (النهاية)

ش ب م / ر ج



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