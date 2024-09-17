البحرين بالمرتبة 18 عالميا في مؤشر الحكومة الإلكترونية للامم المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 17 - 9 (كونا) -- احتلت مملكة البحرين المرتبة ال18 عالميا في مؤشر الحكومة الإلكترونية وفق تقرير الأمم المتحدة للعام 2024 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الاممية.
وبذلك تكون البحرين قد حققت قفزة نوعية بواقع 36 مركزا لتكون بذلك ضمن الدول ذات التصنيف الأعلى في هذا المؤشر.
وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) اليوم الثلاثاء ان نتائج التقرير كشفت عن أن المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية في البحرين حقق ارتفاعا كبيرا وذلك نتيجة تحقيق المملكة أداء عاليا جدا ضمن المؤشرات التكميلية الفرعية للمؤشر العام ومنها إحرازها تقدما ملحوظا بجاهزية البنية التحتية للاتصالات لتحتل المرتبة العاشرة عالميا متقدمة 55 مركزا مقارنة بتقرير 2022.
واوضحت ان التقدم بمؤشر البنية التحتية جاء نتيجة تحرر قطاع الاتصالات وانتشار خدمة الانترنت (النطاق العريض - الفايبر) فيما حققت المملكة المرتبة ال18 عالميا في مؤشر المشاركة الإلكترونية محققة تقدما ب47 مركزا.
ولفتت الى ان التقرير وفيما يتعلق بمؤشر الخدمات الرقمية والمتمثل في توفير المملكة للبنية التقنية الأساسية اللازمة لإتاحة هذه الخدمات بصورتها المتكاملة والشاملة وضمن منصة واحدة للجمهور أظهر أن البحرين احتلت المرتبة ال23 متقدمة 31 مركزا على المستوى العالمي فيما حققت تقدما ملحوظا في مؤشر رأس المال البشري حيث حلت بالمرتبة ال32 عالميا بتقدم قدره 33 مركزا.
وأضافت ان هذا التقدم يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة التربية والتعليم في مجال توفير البيانات التعليمية والبرامج التدريبية والشهادات الاحترافية في المجال التقني مثل إطلاق برنامج تنمية الكوادر التقنية بالشراكة مع وزارة العمل فيما حققت مدينة المنامة المركز 13 عالميا من بين 193 مدينة حول العالم متقدمة 12 مركزا.
وعلى صعيد مؤشر المحتوى الإلكتروني للمعلومات والخدمات بينت نتائج التقرير أن مملكة البحرين أحرزت تقدما كبيرا جدا ضمن هذا المؤشر وقد جاء هذا التصنيف نتيجة مساعي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بصورة مستمرة من أجل تطوير محتوى البوابة الوطنية لمملكة البحرين والقنوات الإلكترونية الأخرى ومواصلة تحسين وتطوير وإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تقديم تجربة أفضل للمستخدمين.
يذكر أن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024 يمثل لمملكة البحرين خريطة طريق تسهم في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير رأس المال البشري. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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