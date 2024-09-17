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البحرين بالمرتبة 18 عالميا في مؤشر الحكومة الإلكترونية للامم المتحدة

9/17/2024 11:57:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 17 - 9 (كونا) -- احتلت مملكة البحرين المرتبة ال18 عالميا في مؤشر الحكومة الإلكترونية وفق تقرير الأمم المتحدة للعام 2024 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الاممية.
وبذلك تكون البحرين قد حققت قفزة نوعية بواقع 36 مركزا لتكون بذلك ضمن الدول ذات التصنيف الأعلى في هذا المؤشر.
وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) اليوم الثلاثاء ان نتائج التقرير كشفت عن أن المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية في البحرين حقق ارتفاعا كبيرا وذلك نتيجة تحقيق المملكة أداء عاليا جدا ضمن المؤشرات التكميلية الفرعية للمؤشر العام ومنها إحرازها تقدما ملحوظا بجاهزية البنية التحتية للاتصالات لتحتل المرتبة العاشرة عالميا متقدمة 55 مركزا مقارنة بتقرير 2022.
واوضحت ان التقدم بمؤشر البنية التحتية جاء نتيجة تحرر قطاع الاتصالات وانتشار خدمة الانترنت (النطاق العريض - الفايبر) فيما حققت المملكة المرتبة ال18 عالميا في مؤشر المشاركة الإلكترونية محققة تقدما ب47 مركزا.
ولفتت الى ان التقرير وفيما يتعلق بمؤشر الخدمات الرقمية والمتمثل في توفير المملكة للبنية التقنية الأساسية اللازمة لإتاحة هذه الخدمات بصورتها المتكاملة والشاملة وضمن منصة واحدة للجمهور أظهر أن البحرين احتلت المرتبة ال23 متقدمة 31 مركزا على المستوى العالمي فيما حققت تقدما ملحوظا في مؤشر رأس المال البشري حيث حلت بالمرتبة ال32 عالميا بتقدم قدره 33 مركزا.
وأضافت ان هذا التقدم يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة التربية والتعليم في مجال توفير البيانات التعليمية والبرامج التدريبية والشهادات الاحترافية في المجال التقني مثل إطلاق برنامج تنمية الكوادر التقنية بالشراكة مع وزارة العمل فيما حققت مدينة المنامة المركز 13 عالميا من بين 193 مدينة حول العالم متقدمة 12 مركزا.
وعلى صعيد مؤشر المحتوى الإلكتروني للمعلومات والخدمات بينت نتائج التقرير أن مملكة البحرين أحرزت تقدما كبيرا جدا ضمن هذا المؤشر وقد جاء هذا التصنيف نتيجة مساعي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بصورة مستمرة من أجل تطوير محتوى البوابة الوطنية لمملكة البحرين والقنوات الإلكترونية الأخرى ومواصلة تحسين وتطوير وإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تقديم تجربة أفضل للمستخدمين.
يذكر أن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024 يمثل لمملكة البحرين خريطة طريق تسهم في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير رأس المال البشري. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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