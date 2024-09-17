المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: العالم بحاجة لتوفير المزيد من الغذاء عبر التكنولوجيا النووية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 17 - 9 (كونا) -- اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الثلاثاء ان العالم بحاجة إلى توفير المزيد من الغذاء وبشكل أفضل من خلال التكنولوجيا النووية.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها غروسي أعمال المنتدى العلمي حول دور العلوم النووية في الزراعة والذي يناقش على مدى يومين كيفية مساهمة الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية في إطار برنامج تسخير "الذرة من أجل الغذاء" لتعزيز أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة وتحسين الأمن الغذائي ومعالجة تحديات المناخ.
وأضاف غروسي في كلمته الاستهلالية لهذا المنتدى العلمي الذي يعقد خلال أعمال الدورة 68 للمؤتمر السنوي العام للوكالة ان العالم بحاجة إلى أن تكون المحاصيل الزراعية أكثر تغذية وأن تنمو في أماكن صعبة وأكثر مرونة في مواجهة الظروف الجوية المتطرفة وأن تكون أكثر أمانًا للاستهلاك البشري.
وأشار إلى ان برنامج الذرة من اجل الغذاء يعمل على نشر الابتكارات على نطاق أوسع ما يمنح صانعي السياسات والعلماء ومنتجي الأغذية في جميع أنحاء العالم أفضل الأدوات التي يقدمها العلم لتأمين الضرورات الأساسية للحياة وما يكفي من الغذاء المغذي والآمن.
وذكر ان الملايين من الناس ينامون جائعين في كل ركن من أركان المعمورة مشيرا إلى ان عدد الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي تضاعف منذ عام 2020.
وحذر غروسي من ان الظروف المناخية القاسية تهدد بالفشل في توفير المحاصيل الزراعية ما يجعل تلبية الطلب العالمي المتزايد عليها أكثر صعوبة.
وأكد ان الوكالة الذرية لديها الأدوات المناسبة لتغيير هذا النقص بفضل التكنولوجيا النووية التي تساعد على زراعة محاصيل صحية مغذية وأكثر أمانا.
وتجمع مبادرة الذرة من اجل الغذاء بين المعارف التي تم جمعها خلال عقود من الخبرة في مساعدة الدول على تحقيق أقصى استفادة من تربتها ومحاصيلها لإطعام سكانها الذين يتزايدون باستمرار .
واطلقت المبادرة في عام 2023 بهدف مساعدة الدول على تعزيز الأمن الغذائي ومعالجة الجوع. (النهاية)
ع م ق / ر ج
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