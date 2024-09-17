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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: العالم بحاجة لتوفير المزيد من الغذاء عبر التكنولوجيا النووية

9/17/2024 11:57:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 17 - 9 (كونا) -- اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الثلاثاء ان العالم بحاجة إلى توفير المزيد من الغذاء وبشكل أفضل من خلال التكنولوجيا النووية.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها غروسي أعمال المنتدى العلمي حول دور العلوم النووية في الزراعة والذي يناقش على مدى يومين كيفية مساهمة الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية في إطار برنامج تسخير "الذرة من أجل الغذاء" لتعزيز أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة وتحسين الأمن الغذائي ومعالجة تحديات المناخ.
وأضاف غروسي في كلمته الاستهلالية لهذا المنتدى العلمي الذي يعقد خلال أعمال الدورة 68 للمؤتمر السنوي العام للوكالة ان العالم بحاجة إلى أن تكون المحاصيل الزراعية أكثر تغذية وأن تنمو في أماكن صعبة وأكثر مرونة في مواجهة الظروف الجوية المتطرفة وأن تكون أكثر أمانًا للاستهلاك البشري.
وأشار إلى ان برنامج الذرة من اجل الغذاء يعمل على نشر الابتكارات على نطاق أوسع ما يمنح صانعي السياسات والعلماء ومنتجي الأغذية في جميع أنحاء العالم أفضل الأدوات التي يقدمها العلم لتأمين الضرورات الأساسية للحياة وما يكفي من الغذاء المغذي والآمن.
وذكر ان الملايين من الناس ينامون جائعين في كل ركن من أركان المعمورة مشيرا إلى ان عدد الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي تضاعف منذ عام 2020.
وحذر غروسي من ان الظروف المناخية القاسية تهدد بالفشل في توفير المحاصيل الزراعية ما يجعل تلبية الطلب العالمي المتزايد عليها أكثر صعوبة.
وأكد ان الوكالة الذرية لديها الأدوات المناسبة لتغيير هذا النقص بفضل التكنولوجيا النووية التي تساعد على زراعة محاصيل صحية مغذية وأكثر أمانا.
وتجمع مبادرة الذرة من اجل الغذاء بين المعارف التي تم جمعها خلال عقود من الخبرة في مساعدة الدول على تحقيق أقصى استفادة من تربتها ومحاصيلها لإطعام سكانها الذين يتزايدون باستمرار .
واطلقت المبادرة في عام 2023 بهدف مساعدة الدول على تعزيز الأمن الغذائي ومعالجة الجوع. (النهاية)

ع م ق / ر ج



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