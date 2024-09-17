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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/17/2024 11:57:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - مسرحية (غصة عبور) الكويتية تفوز بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان المسرح الخليجي بدورته ال14 في الرياض.

الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن عن ضبط شخصين بحوزتهما نحو 150 ألف قرص من المؤثرات العقلية و 4 أسلحة نارية وذخيرة في منطقة صحراوية شمال البلاد.

بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تؤكد وقوع إصابات في عدد من المناطق من جراء اختراق وتفجير أجهزة الاتصال بنظام (البايجر) المحمولة باليد.

بيروت - وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض يعلن أن 9 قتلى بينهم طفلة ونحو 2800 جريح بينهم نحو 200 حالة حرجة سجلت حتى الآن في تفجيرات أجهزة الاتصالات نظام (البايجر) المحمولة باليد.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 26 فلسطينيا وإصابة 84 آخرين في ثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية خلال الساعات ال24 الأخيرة وتوضح أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 41252 شهيدا و95497 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

طهران – السلطات الإيرانية تعلن مصرع 10 أشخاص وإصابة 41 آخرين من جراء انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم على الطريق الرابط بين مدينتي (يزد) و(طبس).

باريس - مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية يوافق على اقتراح "عزل الرئيس الفرنسي" إيمانويل ماكرون المقدم من قبل حزب فرنسا الأبية حيث تم قبول القرار المقترح بأغلبية 12 صوتا من أصل 22 صوتا.

كوالالمبور - وزارة الإعلام في ميانمار تقول إن إعصار (ياغي) الذي اجتاح البلاد خلف 226 قتيلا وأثر على أكثر من نصف مليون شخص آخرين ما أدى إلى تفاقم الأزمة في المناطق التي مزقتها الحرب. (النهاية) ر ج

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