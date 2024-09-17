موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - مسرحية (غصة عبور) الكويتية تفوز بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان المسرح الخليجي بدورته ال14 في الرياض.
الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن عن ضبط شخصين بحوزتهما نحو 150 ألف قرص من المؤثرات العقلية و 4 أسلحة نارية وذخيرة في منطقة صحراوية شمال البلاد.
بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تؤكد وقوع إصابات في عدد من المناطق من جراء اختراق وتفجير أجهزة الاتصال بنظام (البايجر) المحمولة باليد.
بيروت - وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض يعلن أن 9 قتلى بينهم طفلة ونحو 2800 جريح بينهم نحو 200 حالة حرجة سجلت حتى الآن في تفجيرات أجهزة الاتصالات نظام (البايجر) المحمولة باليد.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 26 فلسطينيا وإصابة 84 آخرين في ثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية خلال الساعات ال24 الأخيرة وتوضح أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 41252 شهيدا و95497 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
طهران – السلطات الإيرانية تعلن مصرع 10 أشخاص وإصابة 41 آخرين من جراء انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم على الطريق الرابط بين مدينتي (يزد) و(طبس).
باريس - مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية يوافق على اقتراح "عزل الرئيس الفرنسي" إيمانويل ماكرون المقدم من قبل حزب فرنسا الأبية حيث تم قبول القرار المقترح بأغلبية 12 صوتا من أصل 22 صوتا.
كوالالمبور - وزارة الإعلام في ميانمار تقول إن إعصار (ياغي) الذي اجتاح البلاد خلف 226 قتيلا وأثر على أكثر من نصف مليون شخص آخرين ما أدى إلى تفاقم الأزمة في المناطق التي مزقتها الحرب. (النهاية) ر ج
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